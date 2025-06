La ciudad de Musk

En el siglo XIX, las empresas construían ciudades para alojar a sus trabajadores cerca de fábricas y minas. Hoy, Elon Musk ha dado un paso más allá: ha fundado Starbase, una ciudad en Texas donde SpaceX no solo lanza naves espaciales, sino que también gobierna, legisla y administra. Este movimiento no es solo una curiosidad empresarial; es un indicio de un nuevo paradigma donde las corporaciones no solo participan en la economía, sino que moldean el entorno físico y regulatorio a su medida.

Starbase, con una población de aproximadamente 500 personas —en su mayoría empleados de SpaceX— fue reconocida oficialmente como ciudad tras una votación local con 212 votos a favor y solo 6 en contra. Ahora, altos ejecutivos de Space X ocupan cargos municipales, controlando aspectos como infraestructura, servicios públicos y normativas locales.

Este modelo recuerda a las company towns del pasado, pero con una diferencia crucial: mientras aquellas surgieron para satisfacer necesidades logísticas, Starbase parece diseñada para maximizar la autonomía corporativa y minimizar las fricciones regulatorias. Al controlar una ciudad, SpaceX puede acelerar permisos de construcción, gestionar servicios esenciales y crear un entorno propicio para la innovación espacial.

La estrategia va más allá de la conveniencia operacional. En Starbase, SpaceX ha logrado algo que pocas empresas habían conseguido antes: crear un ecosistema integrado donde las decisiones corporativas y municipales convergen. Esto incluye desde la planificación urbana hasta la gestión de residuos espaciales, pasando por la organización de los despegues de naves que requieren el cierre temporal de carreteras públicas.

Esta concentración de autoridad plantea preguntas inquietantes. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene la capacidad de legislar y ejecutar políticas públicas? ¿Cómo se protegen los derechos de los residentes y el medio ambiente en un entorno donde la empresa es juez y parte? En Starbase, se han reportado cierres de playas locales y preocupaciones sobre el impacto ambiental, lo que ha llevado a críticas sobre el alcance del control corporativo.

Las implicaciones trascienden lo local. Si Starbase demuestra ser exitosa, podríamos ver a otras corporaciones replicar el modelo. La fragmentación de la autoridad pública en múltiples jurisdicciones corporativas podría crear un mosaico de mini-estados empresariales, cada uno con sus propias reglas y prioridades.

Este modelo representa una involución democrática. Si bien ofrece eficiencia empresarial, concentra la autoridad de manera que erosiona principios básicos de separación de funciones y representación ciudadana: las decisiones que afectan a una comunidad quedan en manos de quienes persiguen ob-

jetivos comerciales, no el bienestar general.

En última instancia, Starbase no es solo una ciudad; es un experimento sobre el futuro de la relación entre el sector privado y la esfera pública.