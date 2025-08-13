Dos Chile y medio en su bolsillo

Mientras nuestras conversaciones se dan vueltas en círculos en torno al proyecto de sociedad que proponen las ofertas políticas actuales (…) olvidamos mirar que los códigos son otros. Códigos, lenguajes y preocupaciones que maneja un Chile nuevo y muy grande.

En la cuenta de TikTok de Elisabetta Vidal aparece ella con su padre, Arturo, haciendo la coreografía del coro de la canción Báilame Así.

Posiblemente a ustedes el ritmo no les suena para nada, pero el tema es una colaboración de tres artistas urbanos chilenos -Jere Klein, Lucky Brown y Katteyes- y ha estado estas semanas en el primer lugar de los rankings en Spotify y YouTube en Chile.

En TikTok se hizo viral: varios famosos aparecen haciendo los movimientos. Porque esa red es su cuna natural. Sobre todo, de Katteyes.

Quiero hablar de Fernanda Valentina Villalobos (20 años). Nacida en Conchalí, Fernanda -antes @iamferv, hoy @katteyes- es la chilena con mayor cantidad de seguidores en TikTok: tiene 45 millones, más de dos veces la cantidad de habitantes de Chile. En Instagram, nada mal tampoco: 13 millones de seguidores (papá Arturo gana aquí, con 20).

¿Qué hace Katteyes? Hoy hace música. En el video del último tema representa a una profesora sexy en una clase de hombres que transpiran cuando ella roza sus puestos.

Pero antes de ser música, Katteyes ya era una reina influencer de TikTok. Bailaba frente a la cámara y promovía marcas. A medida que fue creciendo, se dio cuenta de que en realidad quería era ser famosa por su música. Su madre, a quien admira, la apoyó.

Pero no siempre lo pasó bien. “Me operé a los 17 años porque me hacían memes por mi físico. Me decían que era una tabla. Imagínate lo que es ver memes de tu físico que tenían un millón de likes”, le contaba en febrero a Julio César Rodríguez en su capítulo del programa La Junta, que ya tiene casi 700 mil reproducciones.

A Pamela Díaz, La Fiera, también le contó cosas cuando estuvo en su programa de entrevistas en YouTube, hace casi dos años.

Fernanda le dijo que desde chica era “buena para el show”, le habló de su amor por el mundo artístico, y también de su salud mental, que no había terminado 4° Medio, pero tenía pendiente hacerlo en un colegio 2×1 de Estados Unidos. Conversaban de lo bien que le estaba yendo. Y en eso, Pamela le pregunta qué le falta para coronar su éxito. “Ser millonaria”, contesta Katteyes, y muestra otra vez su hermosa sonrisa rodeada por unos gruesos labios.

Al momento de escribir esta columna, Fernanda Villalobos acumula más de 3,6 MIL millones de likes en su cuenta de TikTok, plagada de movimientos pélvicos, cintura angosta, labubus y filtros.

¿A qué viene todo esto?

A que el mundo está en esa y muchas otras partes. A que mientras nuestras conversaciones se dan vueltas en círculos en torno al proyecto de sociedad que proponen las ofertas políticas actuales; o si cuánto de comunista o cuánto de facho, o hasta cuándo llorar porque el centro político se diluye, olvidamos mirar que los códigos son otros. Códigos, lenguajes y preocupaciones que maneja un Chile nuevo y muy grande que debemos aprender a leer.

Un dato final: El 20% del padrón electoral tiene menos de 30 años.