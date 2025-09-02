IDEA: datos para transformar la educación pública

La educación pública se fortalece cuando construye confianza, cuando enfrenta sus desafíos con transparencia y cuando genera herramientas que permiten proyectar el futuro. IDEA es un paso clave en esa dirección: transformar los datos en evidencia, y la evidencia en mejores decisiones para estudiantes, docentes, asistentes y comunidades educativas.

La Nueva Educación Pública cumple ocho años desde la promulgación de la Ley 21.040. En este período, un sistema que comenzó en condiciones complejas ha ido consolidándose progresivamente. Hoy contamos con 26 Servicios Locales en régimen, más de 2.200 establecimientos y cerca de medio millón de estudiantes que forman parte de un proyecto común: construir una educación pública de calidad, equitativa y con sentido de futuro. Y el próximo 1° de enero creceremos aún más y habremos instalado más de la mitad de los SLEP previstos para 2030 (70 en régimen).

Uno de los desafíos más significativos de este proceso ha sido instalar una cultura de uso de datos y evidencia para la toma de decisiones. No basta con disponer de información; lo fundamental es saber para qué usarla, cómo interpretarla y cómo traducirla en acciones que respondan a los problemas estructurales y a las particularidades de cada territorio.

Con ese propósito, la Dirección de Educación Pública, en conjunto con el BID, ha desarrollado IDEA (Inteligencia de Datos, Evidencia y Analítica para la Educación Pública). Esta plataforma web organiza y hace accesible la información más relevante del sistema, con un objetivo claro: disponer de insumos que permitan tomar mejores decisiones, contribuir a asegurar trayectorias educativas de calidad y avanzar en equidad y calidad en el nuevo Sistema de Educación Pública.

El verdadero valor de IDEA está en que no se limita a mostrar cifras. Está diseñada para responder a preguntas concretas de gestión: ¿dónde están los estudiantes con mayor riesgo de deserción?, ¿qué brechas de horas docentes existen por disciplina?, ¿en qué medida la oferta formativa responde a las trayectorias reales de cada estudiante?, ¿qué prácticas educativas muestran resultados y podrían replicarse?, ¿cuál es el nivel de avance de la Estrategia Nacional de Educación Pública en cada establecimiento público del país? Al poner los datos al servicio de preguntas, IDEA abre la posibilidad de un círculo virtuoso de planificación y mejora continua.

IDEA surge como respuesta a un vacío. Hasta ahora no existía una herramienta común que reuniera y pusiera a disposición del sistema de educación pública información estructurada, comparable y transversal. La dispersión de datos generaba duplicación de esfuerzos y limitaba la capacidad de actuar estratégicamente. Hoy, gracias a IDEA, contamos con un piso mínimo compartido de indicadores —como niveles de asistencia, resultados de aprendizaje, continuidad educativa, rotación docente o titulación técnico-profesional, entre otros— que permite comparabilidad entre territorios y, al mismo tiempo, visibiliza sus especificidades locales.

Un aspecto distintivo de IDEA es que también permite visualizar indicadores clave para distintos ámbitos de la gestión de un SLEP, como análisis de la oferta educativa, dotación, rotación y formación del personal, lo que refuerza el carácter integral de la plataforma. Este enfoque posibilita detectar tensiones en la retención de equipos, orientar políticas de desarrollo profesional y anticipar brechas, contribuyendo a una gestión de recursos humanos estratégica.

Estamos viviendo un momento político relevante y, por ello, es fundamental subrayar que la educación pública no pertenece a un ciclo ni a una administración en particular, sino que constituye una política de Estado. Tres gobiernos sucesivos han dado continuidad a este proyecto, demostrando la solidez del consenso que lo originó. Esa condición exige mantener el rumbo más allá de las coyunturas y requiere herramientas que sustenten las decisiones en evidencia, no en visiones parciales o creencias puntuales. IDEA aporta precisamente en esa dirección: ofrece datos confiables que orientan las políticas educativas hacia lo que realmente importa, el aprendizaje y el bienestar de las comunidades, así como visibilizar los avances y logros del sistema e identificar de manera oportuna las brechas existentes, contribuyendo al aprendizaje institucional y a encauzar el rumbo cuando algo no funciona.

En los próximos días esta plataforma quedará disponible para los equipos de los SLEP que administran sus establecimiento y los que están en proceso de instalación. Será una oportunidad para proyectar cómo avanzar en el uso estratégico de la información en beneficio de la mejora educativa.

La educación pública se fortalece cuando construye confianza, cuando enfrenta sus desafíos con transparencia y cuando genera herramientas que permiten proyectar el futuro. IDEA es un paso clave en esa dirección: transformar los datos en evidencia, y la evidencia en mejores decisiones para estudiantes, docentes, asistentes y comunidades educativas.