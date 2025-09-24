Comunicar con impacto: la nueva marca personal

Presentar ya no es un trámite, comunicar con impacto todos los días y en todo momento es la nueva forma de ejercer poder.

En la era del contenido sintético, la diferencia no estará en quién produce los mejores informes o diapositivas más vistosas. Eso usando bien la IA ya es un commodity. La verdadera marca personal de un ejecutivo se jugará en su capacidad de exponer: diseñar un relato que ordene el sentido y tener la fuerza para habitar el espacio, ya sea un escenario o una sala de reuniones. Esa es la habilidad estratégica que marcará la diferencia, y no es un talento reservado a unos pocos.

El contraste entre el último lanzamiento del iPhone 17 y los que realizaba Steve Jobs lo demuestra. Apple despliega vía la red social de su CEO producciones impecables con efectos al servicio de la puesta en escena. Steve Jobs, en cambio, hacía de cada anuncio un hito único e irrepetible. Su poder no estaba en el diseño de las diapositivas, sino en la pausa y la tensión narrativa que transformaban un producto en épica y daban cuenta de un cambio de época. No es menor. La paradoja es evidente: mientras más recursos técnicos existen, más decisivo se vuelve lo humano.

La brecha es evidente: la buena comunicación es lo que más se espera de un líder y, sin embargo, pocos equipos la reciben. Solo uno de cada tres trabajadores cree que su jefe lo hace bien en ese ámbito, y esa brecha abre espacio para que una minoría vocal termine imponiéndose en las decisiones cuando se da en grupos pequeños. No sorprende entonces que un 70% de los ejecutivos más exitosos reconozcan que su influencia depende, en gran medida, de comunicar bien.

Por lo mismo, diseñar una presentación no es llenar diapositivas: es armar un relato que comience con una historia, construya un puente hacia el problema, instale una idea fuerza y use los datos como revelación, no como acumulación. Y es la ejecución la que lo vuelve memorable: la voz, el volumen, el ritmo, los silencios. Nuestro cerebro cree antes en un gesto que en una frase. No es estética, es estrategia.

Por eso es clave entender que esta habilidad se aprende y se prepara, porque si no atrapas en los 10 primeros segundos, el resto se diluye. El método es simple: claridad del mensaje + dirección de lo que se quiere lograr + conocimiento de la audiencia × práctica permanente, siempre pensando en el contexto que se emite.

Hay que tener claro que el dominio de la exposición se juega hacia dentro y hacia fuera de las empresas. Frente a un directorio, ordena la conversación y muestra rumbo. Con los equipos, genera sentido compartido. Ante clientes o stakeholders, marca la diferencia entre quedar en segundo plano o conducir la decisión. En cada caso, lo que está en juego no es solo un proyecto o una idea, sino la reputación de quien expone y de la organización que representa.

En la nueva era de contenidos genéricos, quien no domine esta capacidad quedará en desventaja. Al contrario, quienes inviertan en entrenar el dominio de la exposición tendrán una habilidad difícil de copiar: serán quienes conduzcan reuniones, construyan confianza y marquen las decisiones.

Presentar ya no es un trámite, comunicar con impacto todos los días y en todo momento es la nueva forma de ejercer poder.