Ayrton Senna: el animal conectado a la máquina

Fútbol, rugby, NBA, gol, polo, automovilismo…¿Qué tienen en común? Todos son deportes. Pero a medida que avanzas en esa lista, cada uno exige más precisión, más reflejos, más soledad. Y ahí, donde los márgenes de error se reducen a milésimas, aparece la figura imposible de Ayrton Senna. Porque el automovilismo no es solo velocidad. Es instinto. Es escuchar el viento. Y nadie lo hizo como él. Senna no escuchaba: oía. No necesitaba mirar los instrumentos: sentía la vibración, detectaba la presión exacta de un neumático, sabía cuándo el motor iba a gritar… antes de que gritara. Le llamaban el oído biónico, pero en realidad era algo más primitivo, más espiritual. Era un animal conectado a una máquina.

Ayrton no venía del hambre, pero tampoco del privilegio. Clase media alta brasileña, su familia pudo apoyarlo, pero su talento no se compró: se demostró. Desde sus primeros pasos en el karting, su precisión se impuso. No ganaba solo por velocidad: ganaba porque parecía comprender el tiempo de otra forma. Como si lo alargara en las curvas y lo apretara en las rectas.

Muchos le comparan con Hamilton o Schumacher. En títulos mundiales quedó atrás. Pero no en poles positions, ni en vueltas rápidas, ni en el alma del deporte. Él manejaba sin ayudas electrónicas. Sin dirección asistida. Con aceite corriendo como sangre por los circuitos. Y aun así, lo dominó todo. Ganó en Mónaco como si la ciudad fuera suya. Y en lluvia… en lluvia era un dios. Su conducción bajo tormentas es material de estudio, de culto.

Claro que Senna no fue solo talento técnico. Fue símbolo. Para Brasil, un país golpeado por la desigualdad, fue un faro de dignidad. Cuando ganaba, la nación paraba. Su bandera en la vuelta de honor era más que un gesto: era una promesa de que lo imposible existe y se puede conseguir.

Y nunca tuvo miedo. Habló contra las injusticias de la FIA. Luchó por la seguridad de los pilotos. Y murió como vivió: a fondo, en la curva Tamburello, el 1 de mayo de 1994. Su muerte no lo detuvo. Lo transformó en leyenda.

Senna no ganó más campeonatos porque el destino le negó el tiempo. Pero lo que hizo en sus 34 años bastó para cambiar el automovilismo para siempre. Y todavía hoy, cuando un motor ruge en Interlagos, hay quienes juran escucharlo….