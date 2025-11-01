Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Opinión

Héctor Noguera y los años felices

Noguera representaba muchas cosas que yo solía mirar con desconfianza: la Universidad Católica, el teatro serio, la solemnidad escénica. Pero bastó un minuto de conversación para que todo eso se desmoronara. Su sencillez era radical. No fingida, no resignada: una forma de inteligencia.

Foto del Columnista Rafael Gumucio
Rafael Gumucio

Cuando se muere un ser querido, uno retrocede a los recuerdos que lo atan a él. Y Héctor Noguera —parte esencial de la memoria emotiva de Chile— era, sin duda, un ser querido. Lo era incluso para quienes apenas lo conocimos. Lo era porque su presencia, su voz, su modo de mirar y moverse formaban parte de una época más inteligente, más decente, más feliz.

Yo lo conocí poco, pero lo suficiente para confirmar cada una de las alabanzas que estos días se han dicho de él. Viajamos juntos a Berlín para una serie de homenajes a Bertolt Brecht. Fue uno de esos regalos que le debo a Antonio Skármeta, experto en reunir a los que sabía querer y elegir. Alojamos en uno de esos hoteles de mil piezas y pasillos infinitos de la ex RDA. Noguera representaba muchas cosas que yo solía mirar con desconfianza: la Universidad Católica, el teatro serio, la solemnidad escénica. Pero bastó un minuto de conversación para que todo eso se desmoronara. Su sencillez era radical. No fingida, no resignada: una forma de inteligencia.

Era un verdadero candor, como si nunca hubiese salido del colegio San Ignacio donde estudió. Como si nunca hubiese pasado de la infancia o la pubertad temprana. Como si no supiera hablar mal de nadie ni pensar mal de nadie. Como si el teatro —su teatro, el Teatro Camino— ocupara la totalidad de sus pasiones. Distraído, un poco perdido, era la encarnación viva de la “edad del pavo”, aunque debía tener para entonces unos buenos setenta años. Completamente sorprendido de casi todo, recordó recién en Berlín que había estado ahí antes, con el Berliner Ensemble. Y empezó a rememorar pasajes de su vida pasada como si le hubiesen sucedido a otro.

Esa noche, en la televisión de mi habitación, dieron Estado de Sitio de Costa-Gavras. Él actuaba, jovencísimo, como líder tupamaro. Al día siguiente le pregunté por la película y su actuación, y volví a disfrutar de su desconcierto ante su propia carrera. Parecía sinceramente sorprendido de haber vivido tanto, como si todo hubiera empezado justo ayer.

En ese viaje Héctor conoció al director inglés Michael Radford —ya célebre por Il Postino—, que se sintió inmediatamente seducido por el mismo candor y entusiasmo que a todos nos desarmaba. De esa coincidencia improbable nació una amistad y, tiempo después, una adaptación teatral en Chile de Novecento, de Alessandro Baricco, dirigida por el propio Radford. Noguera se lanzó a ella con la misma mezcla de inocencia y rigor que lo definía: un actor que jamás confundió la técnica con la emoción, ni la experiencia con el cinismo.

Incapaz de hablar mal de nadie, incapaz de imponerse sobre nadie, incapaz de hacer ni la más mínima trampa, no deja de ser una ironía —una de esas bellas ironías que entrega el arte— que la mayor parte de quienes lo recuerdan con amor lo hagan por un personaje, Federico Valdivieso, que era justo lo contrario del actor que lo encarnaba. Mentiroso, abusivo, mujeriego, lo único que compartía con Héctor Noguera era la estampa imponente y la clase social.

Federico Valdivieso, alcalde de Sucupira, un pueblo que se parecía y no se parecía nada a Zapallar, era la encarnación del abuso, el clasismo, el desprecio y el absurdo. Escribir sus diálogos —cosa que me tocó hacer en una comedia que siguió a la telenovela— era delicioso, porque nada en su boca resultaba inverosímil. He hablado estos días con varias personas que trabajaron en esa ficción y todas coinciden en que fueron años extraordinariamente felices. Es lo que transmiten, al menos, las imágenes de archivo de esta y otras teleseries de TVN de fines de los noventa y comienzos de los dos mil: mucho color, mucho Brasil, muchas caras nuevas y antiguas, muchos talentos venidos del teatro de vanguardia o del teatro académico, jugando con una libertad que parecía infinita, felices de viajar por Chile y su historia.

Porque esos años eran otros. Hoy sería impensable que un personaje como Federico Valdivieso resultara simpático, que sus abusos nos hicieran reír, que lo insultaran como lo insultaban sin que nadie levantara un comunicado. Chile cambió, y quizás para bien en muchos sentidos, pero perdimos algo en el camino: cierta capacidad de reírnos de nuestras miserias sin convertirnos en ellas, de hacer entrañable lo detestable sin justificarlo. Lo que recordamos con nostalgia no es solo a Héctor Noguera, sino esa época más liviana, más permisiva, más inocente —o más inconsciente— donde todavía cabía la caricatura sin el tribunal, la risa sin la cancelación.

Héctor Noguera fue mucho más que el alcalde de Sucupira, pero solo él podía convertir en entrañable, en querible, a un personaje que representaba todas las iniquidades de las que Chile aún sufre y se conduele. En La vida en sueño o en Rey Lear supo caminar por ese delgado hilo que separa la lucidez de la locura, porque había algo loco en su inocencia. Pero en Sucupira nos hizo soñar un pueblo capaz de reír de sus desdichas y ver a sus alcaldes montar en elefantes.

Encarnó entonces al caballero sin espada que también era: ese gran señor del teatro que se mantuvo enjuto, delgado, desconcertado, recién venido y, al mismo tiempo, seguro como pocos de la vocación que había elegido, como quien elige un sacerdocio. Muchas veces interpretó justamente eso —un cura, y otras tantas un galán—, pero pocas veces he visto una vocación sacerdotal más clara y evidente en nadie. Claro que reemplazando a Dios por el teatro, que es, después de todo, lo que Dios ha elegido ser desde que dejó de ser el director y el autor de nuestro mundo.

Notas relacionadas

Héctor Noguera y los años felices
Opinión

Héctor Noguera y los años felices

Noguera representaba muchas cosas que yo solía mirar con desconfianza: la Universidad Católica, el teatro serio, la solemnidad escénica. Pero bastó un minuto de conversación para que todo eso se desmoronara. Su sencillez era radical. No fingida, no resignada: una forma de inteligencia.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
Autopsia a la normalidad
Innovación

Autopsia a la normalidad

Un repaso por algunas costumbres que antes eran “normales” y hoy nos dan un poco de vergüenza. Y una mirada hacia delante, porque la “normalidad” es solo el “impensable” que todavía no hemos descubierto.

Luis Bellocchio
Gastronomía

"Micha": el mejor chef del mundo

Nacido en Lima pero formado gastronómicamente en Estados Unidos y en Osaka, Mitsuharu Tsumura, propietario y jefe de cocina del famosísimo “Maido” -que fue elegido este año como el mejor restaurante del mundo por la prestigiosa “50 best”- se especializa en la cocina nikkei, fusionando técnicas japonesas con ingredientes peruanos. Y ya cumplió ocho años mostrándonos también su arte en Chile.

Pablo Schwarzkopf
Arturo Squella:
Política

Arturo Squella: "Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se hará"

En la última milla de la primera vuelta, el candidato a senador y presidente del Partido Republicano habla del diseño de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Quiere mantener guante blanco dentro de la oposición para generar mayorías y sobre la izquierda es claro: “No le tenemos miedo al adversario político ni a las consecuencias de hacernos cargo de la crisis de seguridad”.

Claudia Guzmán
Para una minería con futuro
Opinión

Para una minería con futuro

Hoy damos un paso más allá, consolidando un enfoque moderno de desarrollo minero, que entiende que la colaboración público-privada no es solo una opción, sino una necesidad para acelerar el crecimiento, compartir riesgos, disminuir el impacto, sumar capacidades y generar valor para el país.

Foto del Columnista Alejandro Sanhueza Alejandro Sanhueza
Obra colectiva
Opinión

Obra colectiva

La colaboración extrema no se trata simplemente de “trabajar juntos” o “hacer networking”. Es una forma de pensar y actuar que desafía la lógica de la competencia tradicional. Supone construir desde la confianza, compartir conocimiento, ceder el control y entender que el éxito personal solo tiene sentido cuando impulsa también el éxito de otros.

Foto del Columnista Alejandra Mustakis Alejandra Mustakis
La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota
Política

La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota

¿De dónde nace esa glorificación de la violencia que pasa por encima de los hechos y del contexto? ¿No es acaso una señal que la nostalgia por las Brigadas Rojas conviva con la nostalgia por Mussolini, o que la desinhibición con que la derecha más extrema reivindica el Ku Klux Klan o el neonazismo, conviva con un revisionismo de la violencia en la izquierda?

Rafael Gumucio