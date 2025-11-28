Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Opinión

Francamente

Parisi es la versión pacífica y democrática del Estallido. No lo vimos venir, pero mueve a una masa descontenta más parecida al que está cerca de llegar que al marginado.

Foto del Columnista Matías Del Río
Matías Del Río

Me encantaría entender por qué Franco Parisi sacó el 58% de los votos en Ollagüe y el 0,82% en Vitacura.

No son sólo las localidades donde el candidato obtuvo su mejor y su peor rendimiento proporcional a su población: Vitacura es la comuna de Chile con mayor superficie de áreas verdes por habitantes del país según el Minvu, y Ollagüe, un poblado altiplánico limítrofe con Bolivia de menos de 500 habitantes, que de seguro no tiene ni un centímetro de pasto. Por donde se le mire, son dos comunas que representan el contraste de los dos Chiles de la manera más elocuente. Casi una caricatura.

Parisi quiere representar y sacar provecho todo el rato de esa división, pero una división con matices a la clásica: no es necesariamente entre ricos y pobres o derecha e izquierda. De hecho se para con equidistancia entre “fachos y comunachos”. Más bien parte el país entre la elite que está en el poder -como si él no perteneciera- y los ciudadanos que se sacan la cresta, les va económicamente bien muchas veces, pero igual son víctimas de los apitutados, de “los cuicos”, como dice con frecuencia en redes.

Parisi es la versión pacífica y democrática del Estallido. No lo vimos venir, pero mueve a una masa descontenta más parecida al que está cerca de llegar que al marginado. Al parisismo no le incomoda el modelo, de hecho éste le permite progresar y consumir, pero igual siente que “se lo cagan” cuando tiene que pagar el estacionamiento en el mall. O que le encantan las carreteras modernas construidas con capital privado -de seguro es partidario de las concesiones- pero encuentra que el TAG es un robo.

Qué harán sus 2,5 millones de votantes en segunda vuelta, no tenemos idea. Y de su partido sabemos poco, incluso con cuántos de los 14 diputados elegidos llegará a marzo. Es que el PDG es cualquier cosa: es el trumpista Javier Olivares y Pamela Jiles. Es un retiro no inflacionario.

El Partido de la Gente es un partido sin quilla, sin identidad ideológica (y ese es su riesgo de sobrevivencia como cuerpo), pero forzado a sacar un promedio. Quizás habría que decir que los votantes Parisi son lo más cercano a lo que Byung-Chul Han describe en su breve pero exitosísima obra La Sociedad del Cansancio: un grupo de individuos de este tiempo, que se autoexplotan a sí mismos en una sociedad basada en el rendimiento y la productividad constante. Una sociedad que se dice libre pero que no sabe que no lo es (pido perdón por la simplificación, es lo que recuerdo de un libro leído hace rato y lo que me refrescó chatGPT).

Esa sociedad del cansancio la representa Franco Parisi en cada debate, pone cara de “esto no da para más”, pone tonos de voz de “hasta cuándo no nos dejan hacer nuestras vidas”, pero jamás propone quitar o expropiar a nadie. No lo escucharemos proponiendo un impuesto a los súper ricos, eso lo apuesto…salvo que alguna encuesta ponga ese tema en el centro.

Es un bicho raro, pero no nuevo. Lleva tres elecciones haciendo lo mismo y creciendo sin parar, y hasta ahora la mayoría no nos dimos el trabajo de conocerlo en serio. Él vive en YouTube y TikTok, comunica en corto y fácil, lo contrario al intento intelectualizador y moralista del Frente Amplio (¿se acuerda del karamanés?); lee bien las pulsiones del ciudadano medio y abraza sus causas sin dudar (y sin creer). Su público está donde se tunean autos, se “enchula a la viejas” y el valor social tiene más que ver con el mérito y el trabajo cotidiano que los títulos universitarios (aunque él lo tiene). Eso sí, odia y no ahorra ataques a todo lo que se interponga entre los suyos y sus logros: ideologías, burócratas o inmigrantes, particularmente venezolanos. Franco está para defendernos.

¿Volverá el 2029? Volverá. Es mi única certeza por ahora.

Notas relacionadas

¿RIP a Chile Vamos?
Opinión

¿RIP a Chile Vamos?

La diversidad de las derechas, lejos de ser un problema, es una fuente de virtud. Experiencias recientes muestran que proyectos políticos homogéneos y disciplinados pueden crecer rápido, pero carecen de soporte para sostener mayorías estables y gestionar conflictos en el tiempo.

Foto del Columnista María José Naudón María José Naudón
Edición 16 de Revista D: el mundo de los Barones de Rothschild, las conclusiones de la primera vuelta y quién es Franco Parisi
Sociedad

Edición 16 de Revista D: el mundo de los Barones de Rothschild, las conclusiones de la primera vuelta y quién es Franco Parisi

Hace casi treinta años, por la vía de los negocios, Chile recibió a una de las familias aristocráticas más famosas del mundo: los barones Rothschild, reconocidos tanto en la industria del vino como en la banca. Julien de Beaumarchais de Rothschild y Philippe Sereys de Rothschild se sentaron junto a Revista D para conversar sobre su historia familiar, sus vínculos con los Guilisasti y cómo nace uno de los mejores Cabernet Sauvignon del mundo.

Rodrigo León
Francamente
Opinión

Francamente

Parisi es la versión pacífica y democrática del Estallido. No lo vimos venir, pero mueve a una masa descontenta más parecida al que está cerca de llegar que al marginado.

Foto del Columnista Matías Del Río Matías Del Río
Pía Greene:
País

Pía Greene: "Hay que parar esto y hay que hacerlo ahora"

La doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, y miembro del panel consultivo del Ministerio de Seguridad Pública, está, como todos los chilenos, preocupada: nuestro país vive la mayor transformación criminal de su historia reciente. “La seguridad es la base de la libertad”, dice, mientras desmenuza un fenómeno que avanza más rápido que las políticas públicas y será el gran desafío del próximo gobierno.

Isabel Ossa
Un asunto de familia
Sociedad

Un asunto de familia

Hace casi treinta años, por la vía de los negocios, Chile recibió a una de las familias aristocráticas más famosas del mundo: los barones Rothschild, reconocidos tanto en la industria del vino como de la banca. Una de las dos ramas con presencia permanente en el país -la que representa a la reputada viña Château Mouton- se asoció en 1997 con Concha y Toro y los Guilisasti, por lo que sus herederos cada cierto tiempo visitan los viñedos al suroriente de Santiago donde funciona Almaviva y nace uno de los mejores Cabernet Sauvignon del mundo. Hace un par de semanas estuvieron aquí. Y nos juntamos con ellos.

Gabriela Villalobos