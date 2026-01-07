Un desafío estratégico: alianzas internacionales para el desarrollo científico

El reto principal es, entonces, progresar desde una adhesión formal hacia una estrategia nacional en la que actúen conjuntamente el Estado y las universidades y que, con los cambios gubernamentales, las prioridades puedan ser establecidas, puedan garantizar recursos, consolidar las habilidades institucionales y crear procedimientos que hagan posible que esta cooperación se convierta en beneficios tangibles en los ámbitos tecnológicos, sociales y científicos.

En un escenario marcado por grandes desafíos globales, la cooperación internacional científica se ha posicionado como un pilar fundamental para el desarrollo mundial. En ello, las universidades, tanto públicas como privadas, cumplen un rol estratégico al ser las principales generadoras de conocimiento y las articuladoras de gran parte de las iniciativas entre el Estado, la sociedad y los sistemas globales.

En este marco, Chile ha dado pasos relevantes. Durante 2025, nuestro país fue incorporado unánimemente como Estado miembro del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), uno de los espacios de investigación de mayor impacto a nivel mundial. CERN genera ciencia de vanguardia estrechamente vinculada al avance tecnológico, proyectando su impacto más allá de su ámbito disciplinar, abordando sectores críticos de interés mundial, como la salud, la ciencia de datos, o la inteligencia artificial, entre otros.

De manera complementaria, la European Molecular Biology Organization (EMBO), referente mundial en el estudio de las ciencias de la vida, cuenta con un acuerdo de cooperación vigente con Chile. Recientemente, sus máximas autoridades visitaron nuestro país con el fin de explorar una eventual incorporación como miembro asociado, lo que permitiría a Chile integrarse a un grupo reducido y selecto de países extraeuropeos, como India, Singapur y Taiwán, con acceso a esta red de excelencia científica.

Tanto CERN como EMBO fueron creadas en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de que la Unión Europea entrara en funcionamiento, estableciéndose como un paraguas de estabilidad y excelencia, demostrando cómo la cooperación científica puede transformarse como una herramienta estratégica de desarrollo.

Estos hitos no solo consolidan una relación de larga data, sino que constituyen un reconocimiento al sistema nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), abriendo oportunidades concretas para Chile en materia de colaboración internacional, formación avanzada y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento para la investigación.

De manera específica, con estas alianzas podríamos acceder a una amplia infraestructura científica de altos estándares, fortaleciendo habilidades, talentos y capacidades nacionales, y brindando posibilidades específicas para reforzar el capital humano avanzado, formando estudiantes de pre y postgrado y permitiéndoles su integración en equipos internacionales destacados.

Para avanzar en dicha dirección, es fundamental definir una política pública clara que permita esta participación y coordinación interinstitucional, no desde intereses individuales, sino como una estrategia país orientada al desarrollo conjunto. Es decir, debemos procurar que estos convenios se transformen en oportunidades concretas de colaboración equitativa y sostenida, reconociendo este importante papel previamente señalado que cumplen las universidades en el sistema CTCI.

El reto principal es, entonces, progresar desde una adhesión formal hacia una estrategia nacional en la que actúen conjuntamente el Estado y las universidades y que, con los cambios gubernamentales, las prioridades puedan ser establecidas, puedan garantizar recursos, consolidar las habilidades institucionales y crear procedimientos que hagan posible que esta cooperación se convierta en beneficios tangibles en los ámbitos tecnológicos, sociales y científicos.

No dudo de que las universidades trabajaremos arduamente en este desafío, con una mirada de largo plazo y un compromiso firme con la excelencia.