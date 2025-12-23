El proyecto incluye la instalación de pórticos lectores de patentes con 115 cámaras de seguridad equipadas con IA distribuidas por la comuna.

La comuna de Lo Barnechea se convirtió en la primera en Chile en implementar una estrategia tecnológica basada en inteligencia artificial (IA) para detectar autos robados.

La iniciativa, desarrollada junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros de Chile, busca mejorar la prevención del crimen mediante la integración de datos y el monitoreo en tiempo real, con la posibilidad de replicarse en otras comunas.

El sistema, llamado SIIA, permite que la municipalidad acceda a la base del Sistema Unificado de Encargo de Vehículos (SUEV), lo que facilita identificar automóviles con encargo vigente que circulen en la comuna. La idea es anticiparse a delitos y evitar que vehículos robados sean usados en otros hechos delictivos.

Según Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, “estamos presentando un piloto que responde a una gran demanda del mundo municipal”, destacando que se trata de una experiencia inicial que podría ampliarse.

¿En qué consiste el sistema con IA de Lo Barnechea para detectar autos robados?

El proyecto incluye la instalación de pórticos lectores de patentes con 115 cámaras de seguridad equipadas con IA distribuidas por la comuna.

Estos dispositivos permiten identificar vehículos en tiempo real, conectándose directamente con la base del SUEV para alertar sobre autos con encargo vigente.

El sistema facilita la detección inmediata de vehículos robados y optimiza la planificación de controles vehiculares, así como la distribución de recursos municipales y policiales.

De acuerdo al anuncio y gracias a esta estrategia, ya se han realizado controles vehiculares masivos junto a Carabineros de Chile, logrando la incautación de vehículos robados. Las autoridades destacan que la unificación de datos y el uso de tecnología avanzada son claves para mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen.