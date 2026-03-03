Reinserción social en Chile: más institucionalidad no basta sin convicción pública

La pregunta incómoda, entonces, no es si Chile necesita una institucionalidad de reinserción —eso parece fuera de duda—, sino qué tipo de reinserción está dispuesto a sostener como política de Estado, la reinserción no es políticamente rentable en el corto plazo, requiere de una inversión sostenida, con equipos profesionales especializados, coordinación intersectorial y, sobre todo, una convicción pública de que las personas que han delinquido siguen siendo sujetos de derechos.

La creación de una nueva institucionalidad dedicada a la reinserción social en Chile —sea a través del Servicio de Reinserción Social Juvenil o de un futuro ministerio especializado— marca un hito relevante en la política criminal del país. No se trata solo de una reorganización administrativa: es una señal política que reconoce, al menos en el discurso, que la seguridad pública no se agota en el control y el castigo, sino que también exige estrategias sostenidas para evitar la reincidencia y reconstruir trayectorias de vida interrumpidas por la exclusión social y la violencia.

Sin embargo, el consenso sobre la necesidad de fortalecer la reinserción convive con una desconfianza persistente: ¿es esta nueva institucionalidad una transformación sustantiva o apenas un cambio de nombre que no altera las lógicas punitivas dominantes?

Diversos expertos han coincidido en un punto clave: la especialización es un avance necesario. Separar las funciones de custodia, seguridad y control de aquellas orientadas a la intervención psicosocial, educativa y laboral, en ocasiones que avance hacia una reinserción efectiva es imprescindible.

No obstante, la creación de nuevos servicios o ministerios no garantiza, por sí sola, mejores resultados. Como han advertido voces críticas desde el ámbito técnico y académico, la reinserción social en Chile arrastra un problema estructural: la debilidad de sus mecanismos de evaluación. Durante años se han implementado programas sin indicadores claros, sin seguimiento longitudinal y sin evidencia sólida sobre su impacto real en la reducción de la reincidencia. En ese contexto, hablar de reinserción corre el riesgo de convertirse en una consigna bien intencionada pero vacía.

La pregunta incómoda, entonces, no es si Chile necesita una institucionalidad de reinserción —eso parece fuera de duda—, sino qué tipo de reinserción está dispuesto a sostener como política de Estado, la reinserción no es políticamente rentable en el corto plazo, requiere de una inversión sostenida, con equipos profesionales especializados, coordinación intersectorial y, sobre todo, una convicción pública de que las personas que han delinquido siguen siendo sujetos de derechos.

En este punto, el debate suele polarizarse artificialmente entre “mano dura” y “garantismo”. Algunas columnas han advertido con razón que la reinserción no puede ser entendida como indulgencia ni como negación del daño causado a las víctimas. Pero también es cierto que los discursos exclusivamente punitivos han demostrado su ineficacia: cárceles sobrepobladas, reincidencia elevada y comunidades más inseguras. La evidencia es clara: sin reinserción, el castigo se transforma en un círculo vicioso.

Finalmente, hay una dimensión que suele quedar relegada en estas discusiones: la cultural. La reinserción no fracasa solo por problemas de diseño institucional, sino también por el profundo estigma social que pesa sobre quienes han pasado por el sistema penal. Sin acceso a empleo, educación, vivienda y redes comunitarias, ningún programa —por bien diseñado que esté— puede sostener procesos de cambio duraderos. En ese sentido, hablar de reinserción es hablar también de desigualdad, de exclusión y de cohesión social.

Ninguna institucionalidad de reinserción puede sostenerse sin abordar el estigma estructural que enfrentan las personas que egresan del sistema penal. El Trabajo Social ha documentado ampliamente cómo la exclusión laboral, educativa y comunitaria opera como un factor decisivo en la reincidencia. Pretender reinserción sin políticas de empleo, vivienda y protección social articuladas es, en la práctica, condenar a los sujetos a una inclusión fallida.

Desde el Trabajo Social, la creación de una nueva institucionalidad de reinserción representa una oportunidad, pero también una responsabilidad. No basta con cambiar estructuras; es necesario sostener una ética de intervención centrada en derechos, producir evidencia rigurosa y defender públicamente la reinserción incluso cuando resulte políticamente incómoda. Porque, en última instancia, la reinserción no es solo una política penal: es una expresión concreta del tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir.