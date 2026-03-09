Estancamiento en Simce 2025

Las universidades debemos fortalecer la formación docente, preparando profesores con dominio de enseñanza explícita y guiada, sólida didáctica en Lenguaje y Matemática y capacidad de tomar decisiones informadas por la evidencia.

Los resultados del SIMCE 2025 dan cuenta que el sistema escolar chileno sigue estancado en aprendizajes fundamentales. En Lenguaje y Matemática no se observan mejoras significativas respecto de la medición anterior, lo que en términos prácticos implica más de una década sin avances sustantivos. Un dato lo grafica con claridad: uno de cada cuatro estudiantes de cuarto básico se encuentra en nivel insuficiente en Lenguaje. Imagine Ud. qué implicancias tiene esto para el futuro de estos alumnos no comprender lo que leen.

Si bien se ha destacado una reducción de la brecha entre grupos socioeconómicos, esta se explica por la baja en los puntajes de los estudiantes de mayores ingresos, no por una mejora de quienes enfrentan mayores desventajas. Persisten, además, brechas de género relevantes: mujeres con mejores resultados en Lenguaje y hombres en Matemática. El desarrollo del país exige precisamente la integración de ambas competencias.

Este escenario obliga a actuar con sentido de urgencia. Las universidades debemos fortalecer la formación docente, preparando profesores con dominio de enseñanza explícita y guiada, sólida didáctica en Lenguaje y Matemática y capacidad de tomar decisiones informadas por la evidencia. Al mismo tiempo, es clave estrechar el trabajo con las escuelas y apoyar el desarrollo socioemocional docente para mejorar la gestión de aulas diversas y la motivación estudiantil. Existe excesiva regulación y falta de incentivos para que universidades y colegios colaboren mutuamente.

Igualmente, importante es fortalecer la autonomía de los equipos directivos y pedagógicos. La propia evidencia del SIMCE muestra que los establecimientos que usan datos para orientar sus decisiones logran mejores resultados. La política pública debe apoyar con información y herramientas pertinentes, evitando regulaciones que inmovilicen a las comunidades educativas.

En un nuevo ciclo político, el país necesita priorizar con claridad. Si las reformas no apuntan al núcleo del problema -la mejora efectiva de los aprendizajes- será difícil esperar resultados distintos. En el mundo actual, el estancamiento significa retroceso; el futuro de los niños y jóvenes de Chile no lo merecen.