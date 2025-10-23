Desbordes cuestiona duramente a Cataldo tras escándalo en Simce y violencia en el INBA: “Nunca se hace cargo de nada”

El alcalde de Santiago arremetió contra el ministro de Educación, asegurando que “guarda silencio permanentemente de todas las cosas importantes”.

Tras el escándalo que se generó este miércoles, donde diversos establecimientos educacionales denunciaron que los examinadores del Simce no llegaron a tomar la prueba, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó duramente al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

En este contexto, el jefe comunal comenzó diciendo: “A mí me llama la atención el silencio absoluto del ministro que nunca se hace cargo de nada, lo mismo que con la violencia escolar“.

Los cuestionamientos de alcalde Desbordes al ministro Cataldo tras escándalo del Simce y violencia en el INBA

En conversación con Radio Agricultura, Desbordes expuso que “son decenas los lugares donde no llegó la gente a hacer su trabajo, no hubo una visita previa, etc. Entonces la verdad que este es un problema grave, es un problema que fue bien masivo, habla de un nivel de desprolijidad, por decirlo muy suavemente, de parte de la empresa y de parte del ministerio“.

A lo que agregó: “A mí me parece un hecho grave, alguien tiene que responder acá, porque también es re fácil, siempre dicen pucha mire vamos a ver, capaz que digan vamos a sancionar a la empresa, pero ¿Quién es el responsable de esto al final del día? Bueno, en términos políticos el ministro, pero no espero nada del ministro, guarda silencio permanentemente de todas las cosas importantes”.

Siguiendo en esa línea, expresó que “este gobierno sobre todo no hace efectiva la responsabilidad política y en el caso del Ministerio de Educación, yo creo que es un hecho grave, no sé si para sacar un ministro, no creo, lo de la violencia escolar y su silencio total, sí me parece que es más grave, pero sí para que el ministro salga y dé una explicación, de la cara“.

Por otro lado, Mario Desbordes abordó los nuevos hechos de violencia que se registraron en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

“El ministro no tiene ningún interés en ayudar en la solución (…) para que vamos a seguir hablando del ministro Cataldo no vale mucho la pena, pero jamás ha tenido una comunicación” con él, sostuvo con respecto a la violencia en los colegios.