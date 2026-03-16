Cuando la cultura deja de ser inversión

Cuando un gobierno redefine la utilidad de la cultura, redefine también el lugar que ocupan el arte, la creación y la memoria en la vida pública. Y en ese debate, lo que está en juego no es solo el presupuesto de un ministerio: es la idea misma de cultura como bien público.

En casi todos los países donde la derecha que podríamos definir como más “dura” ha llegado recientemente al poder aparece la misma pregunta: ¿para qué sirve la cultura? No es una discusión menor. Cuando un gobierno redefine la utilidad de la cultura, redefine también el lugar que ocupan el arte, la creación y la memoria en la vida pública. Y en ese debate, lo que está en juego no es solo el presupuesto de un ministerio: es la idea misma de cultura como bien público.

En muchos de estos gobiernos el argumento inicial es económico. La cultura aparece rápidamente en la lista de gastos prescindibles del Estado, junto con otras áreas que no producen resultados medibles de inmediato. Desde esa lógica, financiar museos, teatros, orquestas o proyectos artísticos puede parecer un lujo difícil de justificar frente a urgencias más visibles, que las hay. El problema es que esa mirada omite algo básico: la cultura rara vez funciona bajo la lógica de la rentabilidad inmediata. Es una infraestructura simbólica de largo plazo, más cercana a la educación que al mercado.

Pero el fenómeno no se explica solo por razones fiscales. En varios países se observa también una desconfianza ideológica hacia el campo cultural. Durante décadas, el mundo artístico ha estado asociado -con razón o sin ella- a sensibilidades progresistas, a discursos críticos y a expresiones vinculadas con diversidad, memoria o cuestionamiento del poder. En un clima político cada vez más polarizado, esa asociación convierte a la cultura en un territorio incómodo para gobiernos que prefieren espacios institucionales más previsibles.

Por eso el conflicto actual no suele manifestarse como un rechazo absoluto a la cultura. Lo que ocurre más bien es una redefinición de qué cultura merece apoyo público. El patrimonio histórico, las tradiciones nacionales o los proyectos que refuerzan identidades colectivas suelen ser aceptados sin mayores problemas. La tensión aparece con la creación contemporánea, con los espacios de experimentación o con las expresiones que introducen conflicto, crítica o diversidad de miradas.

El riesgo de esa lógica es silencioso pero profundo. Cuando la cultura deja de ser entendida como un espacio autónomo y plural para convertirse en gasto prescindible o en herramienta de relato político, se pone en duda algo más que el ecosistema artístico. Se empobrece la conversación pública. Porque la cultura no solo produce obras o espectáculos: produce lenguaje común, memoria compartida y capacidad de imaginar futuros distintos.

En ese sentido, la discusión sobre financiamiento cultural no debería reducirse a una batalla ideológica. Es, más bien, una pregunta sobre qué tipo de sociedad quiere sostener un Estado. Si la cultura se entiende como lujo, inevitablemente será lo primero en recortarse. Pero si se reconoce como una inversión en pensamiento, identidad y convivencia, entonces su valor deja de ser accesorio y se vuelve estructural.

Y esa es la verdadera discusión de fondo.