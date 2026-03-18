No es un logo feo: es una señal de urgencia

La gráfica del nuevo gobierno no pasó inadvertida. Lo que muchos leyeron como descuido podría ser, en realidad, una decisión: la de un gobierno que prefiere mostrarse trabajando antes que verse bien.

La nueva imagen gráfica del gobierno ha recibido críticas inmediatas por su estética: se la califica de improvisada, poco atractiva y mal diseñada. Sin embargo, limitar el análisis a lo visual podría ser una lectura superficial. Más que un error de diseño, la gráfica podría responder a una decisión comunicacional deliberada orientada a transmitir urgencia y gestión.

Desde el mismo día del cambio de mando, las cuentas oficiales comenzaron a utilizar el mensaje “Trabajando para usted”, acompañado de una identidad visual austera. En este contexto, el foco no parece estar en generar una propuesta estética sofisticada, sino en instalar un relato político: el de un gobierno que busca mostrar acción inmediata y prioridad en la gestión.

Bajo esa lógica, la incomodidad que genera la gráfica no necesariamente es una falla, sino parte de la estrategia. Tal como ocurre con las señaléticas de obras en la carretera que anuncian “estamos trabajando para usted”, el diseño apunta a comunicar que hay tareas en curso y que la atención está puesta en resolver problemas más que en proyectar una imagen pulida.

Además, esta decisión podría tener una segunda lectura estratégica. La actual gráfica podría funcionar como una etapa transitoria de instalación, deliberadamente austera, destinada a marcar el inicio del gobierno con un tono de urgencia y trabajo. Una vez superada esa fase inicial, podría abrirse espacio para presentar una identidad visual más elaborada y coherente con la proyección de largo plazo de la administración.

En ese escenario, el hito simbólico para un eventual cambio sería el 1 de junio, cuando se cumplen los primeros 100 días de gobierno. Esa fecha permitiría cerrar la etapa inicial y lanzar una imagen más sólida y definitiva, diferenciada de la anterior administración.

Desde esta perspectiva, la discusión no debería centrarse únicamente en si el diseño es atractivo o no. La comunicación efectiva no siempre busca verse bien, sino transmitir un mensaje claro en el momento adecuado. Si el objetivo del gobierno es instalar la idea de acción frente a una situación de urgencia, una gráfica incómoda pero directa puede ser coherente con ese propósito.

Por ello, más que interpretarse como improvisación, esta imagen podría entenderse como parte de una estrategia de instalación política. En ese sentido, el diseño no sería un error, sino una señal que busca enfatizar que la prioridad del gobierno es mostrarse trabajando.