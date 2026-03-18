Gobierno descarta eliminar feriados irrenunciables: “No estamos pensando en mover ninguno”

El ministro José García Ruminot abordó los dichos de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien aseguró que los festivos generan una “merma importante” en el comercio.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó el debate se encendió en las últimas horas sobre la posibilidad de que se eliminen los feriados irrenunciables.

Lo anterior, luego de que la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, manifestara su “preocupación” y solicitara la eliminación de estos feriados, ya que generan una “merma importante” en la actividad del comercio.

Durante su participación en una actividad en Icare, el secretario de Estado descartó la medida, manifestando que “no estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables”.

Lo anterior, haciendo referencia a los festivos correspondientes a Navidad, Año Nuevo, los feriados de Fiestas Patrias y Día del Trabajador (1 de mayo).

Gobierno abordó debate sobre una eventual eliminación de feriados irrenunciables

En este contexto, el ministro García Ruminot explicó que el debate viene del año pasado y se origina por lo que sucede con el Viernes Santo, “que no es un feriado irrenunciable, y donde Monseñor (Fernando) Chomali ha llamado a que los grandes centros comerciales no abran para permitir que sus trabajadores puedan guardar como día santo ese día viernes”.

Previo a ello, en diálogo con T13 Radio, el titular de la Segpres comentó que la preocupación de “las cámaras de comercio en todo el país son los feriados que se han otorgado para las elecciones. Uno entiende que cuando son elecciones generales probablemente se justifica tener el feriado, pero no se justifica cuando hemos tenido elecciones primarias“.

“Eso significa, por lo tanto, enormes pérdidas para el comercio y significa también que somos menos atractivos para el turista extranjero. Entonces, son materias que tenemos que abordar, no con la prioridad que le hemos dado a estos otros proyectos, pero son materias en las que perfectamente bien podemos seguir conversando y construir un buen acuerdo entre empresarios y trabajadores”, cerró el ministro del Gobierno de Kast.