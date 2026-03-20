The Singers: música para no estar solos

Y acaso ahí reside su fuerza. En mostrar que todavía existen joyas audiovisuales capaces de mirar la música desde un lugar íntimo, humano, casi sagrado. En ese bar de mala muerte no ocurre un espectáculo. Ocurre algo mucho mejor: por un instante, un grupo de desconocidos consigue sentirse comunidad. Y hoy, en medio de tanta estridencia, eso se siente casi como una revelación.

Hay algo profundamente conmovedor en que, en medio del ruido -estrenos, cifras, festivales, algoritmos, lanzamientos- aparezcan pequeñas obras que no compiten por volumen, sino por verdad emocional. The Singers, cortometraje de 18 minutos dirigido por Sam A. Davis, pertenece a esa categoría: una pieza mínima en escala, enorme en resonancia y que acaba de ganar un Oscar 2026 a Mejor Cortometraje de Acción Real, en un inusual empate.

La escena es simple: un bar cualquiera, gastado, de esos donde la luz parece cansada y las biografías pesan más que las conversaciones. Hombres golpeados por la vida, parroquianos sin épica, llegan ahí no exactamente a encontrarse, sino apenas a coincidir. Y sin embargo, algo ocurre. Alguien canta. Después otro. Y luego otro más. No hay gran escenario ni promesa de fama. Hay canciones. Aparecen “House of the Rising Sun” y “Unchained Melody”, dos canciones que aquí dejan de ser clásicos y vuelven a ser confesión.

Lo extraordinario de The Singers es que devuelve la música a su estado más primitivo y más noble. Antes que industria, antes que marketing, antes que cartel o streaming, la música fue esto: gente reunida en un espacio precario tratando de decir, a través de una melodía, algo que no sabe decir de otra manera. En el corto, cada interpretación parece menos una exhibición que una pequeña confesión. Las voces no están ahí para lucirse: están para revelar una herida, una memoria, una fragilidad.

Por eso la película conmueve tanto. Porque no estetiza la miseria ni convierte a sus personajes en postales de derrota. Lo que hace es algo más delicado: mostrar cómo, por unos minutos, la música puede suspender la soledad. No la elimina. No la resuelve. Pero la vuelve compartible. Y eso, en tiempos de tanta espectacularización, ya parece un milagro.

No es casual que el corto esté basado en “The Singers”, relato de Iván Turguénev publicado en 1852 dentro de A Sportsman’s Sketches. Hay en esa raíz literaria una intuición antigua y poderosísima: que en los márgenes, en los espacios menores, en las vidas aparentemente anónimas, también habita una forma intensa de belleza. Sam A. Davis traslada esa intuición al presente y la convierte en una breve fábula contemporánea sobre hombres quebrados que, al cantar, dejan de estar del todo solos.

Mientras buena parte de la conversación musical contemporánea gira en torno a cifras, tendencias y visibilidad, The Singers recuerda algo esencial: la música no nació para impresionar, sino para acompañar. No para escalar, sino para unir. No para llenar estadios, sino para llenar silencios.

Y acaso ahí reside su fuerza. En mostrar que todavía existen joyas audiovisuales capaces de mirar la música desde un lugar íntimo, humano, casi sagrado. En ese bar de mala muerte no ocurre un espectáculo. Ocurre algo mucho mejor: por un instante, un grupo de desconocidos consigue sentirse comunidad. Y hoy, en medio de tanta estridencia, eso se siente casi como una revelación.