Envejecer no es el problema, el problema es no innovar a tiempo

Japón, Israel y Europa ya están rediseñando sus economías en torno al envejecimiento. Chile sigue debatiendo los costos.

La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población suelen leerse como una amenaza. Menos trabajadores, más presión fiscal, menor crecimiento. El diagnóstico es conocido y, en muchos casos, correcto. Pero hay un ángulo que sigue subrepresentado: la demografía no solo es un problema, es uno de los mayores catalizadores de innovación de las próximas décadas.

Los países que lo están entendiendo no están tratando de revertir la tendencia a cualquier costo. Están rediseñando sus economías para adaptarse a ella.

Japón, enfrentado a una de las poblaciones más envejecidas del mundo, ha impulsado el desarrollo de robótica aplicada al cuidado de adultos mayores y automatización en sectores productivos. No es solo una respuesta tecnológica, es una estrategia económica para sostener la productividad con menos fuerza laboral. Israel, por su parte, ha desarrollado un ecosistema de healthtech enfocado en longevidad, combinando innovación médica, datos y emprendimiento para transformar el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo. En Europa, varios países han avanzado en modelos de corresponsabilidad y sistemas de cuidado que permiten sostener la participación laboral en sociedades más longevas.

En paralelo, está emergiendo una nueva economía. La llamada silver economy no es un concepto teórico, es un mercado en expansión que abarca salud, tecnología, servicios financieros, vivienda, educación y consumo adaptado a una población mayor. A eso se suma la irrupción de la inteligencia artificial, que está permitiendo automatizar tareas intensivas, optimizar procesos y desarrollar soluciones de cuidado más eficientes, desde monitoreo remoto hasta asistencia personalizada.

El patrón es claro. Los países que enfrentan el envejecimiento con innovación no solo mitigan el impacto, lo convierten en una ventaja competitiva.

Chile, sin embargo, sigue atrapado en una discusión reactiva. Se debate cómo compensar la caída de la natalidad, pero no cómo rediseñar la economía para un nuevo escenario demográfico. Se analizan los costos, pero no las oportunidades. Y en ese desfase, se pierde tiempo.

El desafío no es menor. Implica repensar cómo medimos productividad en un país que envejece, cómo extendemos la vida laboral activa, cómo integramos tecnología en sistemas de cuidado y cómo incentivamos la creación de soluciones innovadoras en torno a la longevidad. Implica también entender que este no es solo un tema social, es una oportunidad económica que puede posicionar a Chile en una industria global en crecimiento.

Porque el envejecimiento no es una anomalía. Es una nueva normalidad.

La diferencia la van a marcar los países que sigan intentando resistir y aquellos que decidan diseñar en torno a ella. Chile aún está a tiempo de elegir. Pero como en otros desafíos estructurales, el riesgo no es no tener soluciones. El riesgo es llegar tarde.