Vínculos: el punto ciego de la Ley de Adopción

Hoy, decisiones como traslados, asignación de familias de acogida o procesos de adopción se toman sin protocolos para identificar y resguardar vínculos significativos. Tampoco los mide: no se evalúa de manera sistemática la continuidad de las relaciones ni la calidad del vínculo, dejando espacio a la discrecionalidad en decisiones críticas.

AGENCIA UNO

El reciente retiro y reingreso del decreto que reglamenta la Ley de Adopción ha puesto el foco en la discusión sobre los tiempos y procesos de adopción. Sin embargo, hay una dimensión que sigue fuera del centro de la conversación: los vínculos.

Hoy, decisiones como traslados, asignación de familias de acogida o procesos de adopción se toman sin protocolos para identificar y resguardar vínculos significativos. Tampoco los mide: no se evalúa de manera sistemática la continuidad de las relaciones ni la calidad del vínculo, dejando espacio a la discrecionalidad en decisiones críticas.

Existe amplia evidencia —respaldada por referentes internacionales en desarrollo y bienestar infantil, y hoy integrada en el concepto de relational health— que muestra que el desarrollo infantil depende de relaciones estables y responsivas. No solo lo acompañan: lo configuran, moldeando la arquitectura cerebral, sosteniendo la regulación emocional y sentando las bases de las trayectorias futuras.

Este conocimiento no se incorpora de manera consistente en la toma de decisiones. Esto se hace evidente cuando ya existe un vínculo significativo con un adulto, por ejemplo en familias de acogida, voluntarios estables u otras figuras relevantes que, en algunos casos, pueden constituirse como terceros significativos. Sin embargo, no se considera de manera estructurada por falta de estándares definidos.

Se busca evitar que las decisiones estén determinadas por la elección de los adultos. Pero este principio no se acompaña de criterios claros para considerar casos en que los vínculos ya existen, lo que puede invisibilizarlos y convertirlos en un punto ciego.

Junto con abordar los tiempos de los procesos, es necesario asegurar la continuidad de los vínculos mediante lineamientos definidos para identificarlos, evaluarlos y priorizarlos.

De lo contrario, el sistema puede funcionar, pero difícilmente responder plenamente al interés superior del niño o niña.