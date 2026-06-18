Todos podemos ser Bielsa

Puedes ser Bielsista. O no. Da igual. O casi. Pero más allá de tus preferencias a la hora de ver cómo se juega el fútbol, lo que muchos compartan es el pudor.

Lo fantástico de un mundial -más allá del fútbol, que es lo central*- tiene que ver con la monocultura: un momento en el tiempo donde todos, de alguna forma u otra, estamos viendo y hablando de lo mismo. Desde el partido de Messi hasta las noticias más bizarras que recorren los estadios y los hinchas de los distintos países.

Y la previa de los partidos.

Aquí vamos al tema.

Puedes ser Bielsista. O no. Da igual. O casi. Pero más allá de tus preferencias a la hora de ver cómo se juega el fútbol**, lo que muchos compartan es el pudor.

Mucho pudor.

Lo que le pasó a Marcelo Bielsa en la comentada sesión de fotos para el Mundial, donde no quiso posar para una foto, genera un punto de conexión con muchas personas. Personas que tienen timidez a la hora de posar y tomarse una selfie. O mirar a una cámara y sonreír y salir bien.

O más allá. Atreverse a tomar el teléfono y salir a contar una historia, hablarle a la cámara, creando reels y tiktoks que podrían ayudarlos a conectar de otra forma y a empujar sus marcas (personales o pymes).

Miremos fuera de las debilidades evidentes de ese pudor: hoy el 60% del contenido que se consume en redes sociales es video.

Saltemos esa valla. No es el fin. De verdad, no lo es.

No todos(as) serán buenos(as) y se soltarán a la hora de crear contenido audiovisual. Se sabe.

Pero para poder conectar como personas y marcas hay otros caminos. Muchos caminos.

Desde crear un newsletter vía aplicaciones tipo Substack para contar lo que piensas, hasta un posteo o columna en LinkedIn para expresar un punto de vista***, TU punto de vista. Eso, para empezar.

Pero puede ser incluso más fácil si no escribes bien. Subir stories de cómo vives tu día. No tienes que salir en esas historias. Pero puedes mostrar lo que ves, en qué te fijas, qué te gusta. O ir un poquito más lejos y documentar tu viaje como emprendedor /ejecutivo / talentoso colaborador de una marca. Un blog con fotos y textos en modo carrusel. Desde el momento de café y la música que escuchas a frases que te dejan pensando.

¿También te da vergüenza? Ok, carrusel. Sin tanta frase. Un resumen de tu semana. De tu mes. De tu día. De lo que quieras. Y no tienes que salir tú.

Puedes volcarte a Threads para narrar pequeños momentos del día y luego compartirlo vía stories en Instagram. Listo. Fácil. O un podcast, solo audio o un blog más largo en tu sitio para compartir cosas relevantes.

Da igual.

Hay muchos caminos.

Pero no hacer absolutamente nada por el pudor de no querer posar para la foto como Bielsa, salvo que tengas su talento en tu área de expertise, puede ser un error. Se sabe.

*El fútbol es Sagrado decía Fontanarrosa. No lo sabré yo.

**El segundo tiempo de Uruguay versus Arabia Saudita fue un ejemplo de cómo don Marcelo planteó el partido, a puro vértigo.

***Siempre que ese punto de vista no sea el de una máquina o escrito con IA, algo que LinkedIn va a empezar a castigar en términos de alcance.