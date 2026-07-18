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Virgen de La Tirana, presente y futuro

La Virgen representa una figura de protección, consuelo y esperanza frente a las dificultades de la vida. Cada año, los fieles realizan largas peregrinaciones como muestra de agradecimiento, para pedir salud, trabajo, bienestar familiar y fortaleza.

Foto del Columnista Ignacio Sánchez D.
Ignacio Sánchez D.

La Virgen de La Tirana constituye uno de los símbolos religiosos, culturales e históricos más importantes de Chile. Miles de peregrinos llegaron esta semana hasta este pequeño pueblo de la comuna de Pozo Almonte en la región de Tarapacá, para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, en este año en que se celebran los cien años de su coronación como patrona y reina de Chile. En nuestro país, hace siglos la religiosidad popular fusionó el catolicismo español con las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios y el entorno rural. Desde entonces, se manifiesta en todo el país una nueva expresión a través de festividades comunitarias, danzas, mandas y expresiones de devoción privada. Esta es una celebración que combina la expresión de la fe, una profunda identidad religiosa, memoria y comunidad.

La festividad, reúne a cientos de miles de peregrinos y visitantes que llegan desde distintos lugares del país y del extranjero para rendir homenaje a nuestra Virgen del Carmen. Este año, he tenido la inolvidable oportunidad de poder asistir en familia, con nietos que se alegran, motivan e impresionan con todo lo que ocurre en esta celebración. Esta fiesta popular y celebración religiosa, representa la unión entre la fe, las tradiciones, la identidad cultural y el patrimonio del norte, con la presencia de más de doscientos variados bailes religiosos provenientes de diferentes ciudades y pueblos del norte.

La celebración también refleja la riqueza del norte chileno y de países vecinos con su historia multicultural. En ella confluyen tradiciones indígenas, influencias coloniales y expresiones populares que dialogan y se enriquecen mutuamente. La música de las bandas de bronce, las diabladas, los morenos, los tinkus, los caporales y tantas otras danzas muestran cómo la religiosidad popular ha sabido integrar distintas herencias culturales en una expresión única.

La Virgen representa una figura de protección, consuelo y esperanza frente a las dificultades de la vida. Cada año, los fieles realizan largas peregrinaciones como muestra de agradecimiento, para pedir salud, trabajo, bienestar familiar y fortaleza. Esta expresión de fe demuestra que la religión continúa ocupando un lugar importante en la vida de muchas personas, incluso en una sociedad cada vez más globalizada y diversa.

Las nuevas generaciones también tienen un papel fundamental. En ellos descansa la continuidad de una manifestación que ha logrado sobrevivir durante décadas gracias al compromiso de quienes entienden que el patrimonio cultural depende de las personas que lo mantienen vivo. Muchos jóvenes heredan de sus padres y abuelos la pertenencia a un baile religioso, aprendiendo desde pequeños no solo los pasos de una danza, sino también valores como la responsabilidad, el servicio, el trabajo en equipo y la fidelidad a la palabra empeñada.

Asistir a esta fiesta por primera vez impresiona por el colorido de los trajes, el sonido incesante de los bronces y tambores, las máscaras y las danzas que llenan las calles del pueblo. Sin embargo, lo más valioso es la fe sencilla y auténtica, llena de promesas, sacrificios y tradiciones que se transmiten. La religiosidad popular ocupa un lugar especial en la vida de la Iglesia y en la historia de los pueblos latinoamericanos. Es la fe vivida por personas sencillas que encuentran en las devociones marianas, en las peregrinaciones, en las procesiones y en los bailes religiosos una manera concreta de expresar su estrecha relación con Dios. La Conferencia de Aparecida (2007) define la religiosidad popular como un “precioso tesoro de la Iglesia católica en América Latina”. El Papa Francisco en su visita a Iquique, celebró misa en la Playa Lobito y recordaba que constituye un verdadero tesoro de la Iglesia porque expresa “la verdadera fe del santo pueblo fiel de Dios”. La Tirana es precisamente uno de esos lugares donde esa fe sencilla continúa floreciendo con una fuerza admirable.

Además de su dimensión religiosa, la festividad posee un enorme valor cultural. El aporte de la educación es muy relevante, ya que es vital enseñar el valor histórico, artístico y social de la festividad, promoviendo el respeto por la diversidad religiosa y cultural. Las coloridas danzas religiosas, la música de las bandas, los trajes tradicionales y las ceremonias transmitidas de generación en generación constituyen una manifestación viva del patrimonio inmaterial de Chile. Cada baile religioso representa años de esfuerzo, disciplina y compromiso familiar, ya que muchas personas participan desde la infancia y continúan haciéndolo durante toda su vida.

Además, un aspecto muy relevante es el impacto social que genera la festividad. Durante los días de celebración, miles de personas colaboran de manera voluntaria en labores de organización, seguridad, alimentación y apoyo a los peregrinos. Esta cooperación fortalece importantes valores como la solidaridad, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo. Así, la Virgen de La Tirana seguirá muy presente en el corazón como un patrimonio que le pertenece a toda nuestra sociedad. Es un lugar de expresión de la fe popular, encuentro cultural, unidad e identidad que se proyecta hacia el futuro con alegría y esperanza desde la tradición a las nuevas generaciones.

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