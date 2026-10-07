La metamorfosis del Estado cultural: del mecenas público al facilitador privado

Juzgar la política cultural vigente solo por el porcentaje de su recorte es quedarse en la superficie. El verdadero debate que el país debe sostener no es solo cuánto dinero se asigna, sino qué modelo de desarrollo cultural queremos construir: si uno impulsado por la responsabilidad colectiva del Estado o uno supeditado a la lógica del incentivo tributario y el consumo individual.

Suele decirse en la ciencia política que la prosa más sincera de un gobierno no se escribe en sus discursos ni en sus promesas de campaña, sino en su ley de presupuesto. Las planillas financieras son, en el fondo, la expresión más desnuda de las prioridades de un proyecto político. En la discusión actual sobre el financiamiento a la cultura, enfocar el debate únicamente en la cifra bruta del ajuste corre el riesgo de pasar por alto lo esencial: estamos presenciando un cambio de paradigma en la relación entre el Estado, la creación artística y la sociedad civil.

El diseño presupuestario actual parece sugerir con precisión una transición profunda: la metamorfosis desde un Estado «Arquitecto y Patrocinador» —aquel que centraliza los recursos y decide directamente qué proyectos e instituciones financiar— hacia un modelo de Estado «Facilitador y Subsidiario».

Durante décadas, la política cultural en Chile operó bajo la premisa de un Estado central y tutelar, responsable de irrigar de forma directa a los creadores, los fondos concursables y las grandes instituciones públicas. Sin embargo, el nuevo enfoque subvierte esta lógica. Bajo esta concepción, la acción pública se reorienta hacia la disciplina fiscal, el estímulo al mecenazgo privado, el fortalecimiento de la demanda ciudadana y la preservación de la identidad y las tradiciones locales.

Esta reestructuración plantea interrogantes de fondo para el futuro del sector: ¿Debe el Estado ser el gran patrocinador que sostiene la oferta cultural o un mero articulador que delega en el mercado y la filantropía privada la supervivencia del ecosistema creativo?

La respuesta a este dilema no es neutra. Por un lado, promover la colaboración público-privada e incentivar las donaciones puede diversificar las fuentes de financiamiento y aliviar la dependencia del erario nacional. Por otro lado, confiar la cultura a las fuerzas del mecenazgo corre el riesgo de dejar desamparadas a aquellas disciplinas, investigaciones y expresiones patrimoniales que carecen de atractivo comercial o de visibilidad para las grandes empresas.

Juzgar la política cultural vigente solo por el porcentaje de su recorte es quedarse en la superficie. El verdadero debate que el país debe sostener no es solo cuánto dinero se asigna, sino qué modelo de desarrollo cultural queremos construir: si uno impulsado por la responsabilidad colectiva del Estado o uno supeditado a la lógica del incentivo tributario y el consumo individual.