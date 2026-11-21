Diputados gremialistas hicieron un llamado a los libertarios a priorizar “la principal urgencia que hoy Chile tiene: recuperar el crecimiento económico y generar empleos”.

La bancada de diputados UDI salió en defensa de la ministra de Salud, May Chomali, luego de que el Partido Nacional Libertario amenazara con presentar una acusación constitucional (AC) en su contra por el financiamiento a terapias hormonales en menores de edad.

La colectividad encabezada por Johannes Kaiser culpó a la secretaria de Estado del rechazo en el Senado a la indicación de la Ley de Presupuesto vinculada con estas terapias, acusándola de incumplir un acuerdo para no entregar recursos públicos a estos procedimientos en niños y niñas.

A raíz de lo anterior, desde el gremialismo hicieron un llamado a priorizar “la principal urgencia que hoy Chile tiene: recuperar el crecimiento económico y generar empleos“.

En una declaración realizada por el diputado Sergio Bobadilla junto a Jaime Coloma y Daniel Lilayú, señalaron que “creemos que este tipo de advertencias no contribuye en nada al momento que vive el país. Chile necesita trabajo, necesita recuperar su crecimiento y no necesita amenazas de acusaciones constitucionales que terminan generando divisiones y distrayendo al Gobierno de las prioridades de las personas”.

“Hoy tenemos cerca de un millón de chilenos sin empleo, familias que salen día a día a buscar una oportunidad laboral y regresan a sus casas con la frustración de no encontrar una pega. Esa es la realidad que debe movilizarnos”, agregaron.

Aunque desde la UDI están de acuerdo con no financiar las terapias hormonales en menores de edad, aseguraron que una posible acusación constitucional contra la ministra Chomali es “absolutamente excesivo”.

“Una cosa es tener diferencias políticas o cuestionar decisiones de una autoridad y otra muy distinta es amenazar con una AC sin que exista una infracción legal o constitucional que le dé sustento. Nos parece una señal equivocada, que nos distancia y nos distrae de lo verdaderamente importante: comenzar a recuperar las fuentes de trabajo y darle oportunidades a quienes hoy no tienen empleo”, sostuvieron.

En esa misma línea, continuaron, “no entendemos que mientras el país enfrenta una emergencia de empleo, republicanos esté poniendo sobre la mesa sus llamadas líneas rojas y el PNL amenace con acusaciones constitucionales“.