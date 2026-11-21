El calor de esta semana no solo será durante el día, sino que también se sentirá una vez que el sol se esconda.

Para esta semana que viene, Santiago y la Región Metropolitana vivirán altas temperaturas, las que no solo se sentirán durante el día, sino también por las noches.

Según explicó la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, esto se deberá a que “las mínimas van a estar sobre lo normal del mes de noviembre, así que podríamos tener olas de calor nocturnas, aparte de las olas de calor diurnas”.

Debido a esto, las altas temperaturas en la noche provocarán que las mínimas oscilen entre los 14 y 15 grados. El miércoles, incluso, la cifra podrían elevarse a los 16ºC.

Mientras esto será en las noches, durante los primeros días de esta semana que viene se registrará un aumento en las temperaturas máximas, con cerca de 30ºC el martes y hasta 34ºC el miércoles, día que será el peak del calor.

Aguilera acotó que a estos números hay que sumarle por lo menos dos grados más. “Este viento que baja por la cordillera se comprime y se calienta; por ende, podríamos tener un aumento importante de las temperaturas el día miércoles”, precisó.

“Vamos a estar con un calor intenso durante gran parte de la próxima semana y los inicios de diciembre“, añadió, descartando posibles lluvias.