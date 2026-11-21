El abogado querellante confirmó que solicitará la diligencia al tribunal tras las declaraciones de Castro, quien aseguró que fue Vodanovic la que ordenó el retiro de los permisos de Órdenes y Espinoza.

La senadora Paulina Vodanovic (PS) podría ser citada a declarar en el marco del denominado Caso Firmas, luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso declarara admisible la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana en contra del senador Juan Luis Castro (PS) por la presunta falsificación de firmas para retirar los permisos constietucionales de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

De esta forma el tribunal desestimó la solicitud de la defensa del médico de profesión, puesto que consideró que los hechos descritos en la acción judicial podrían vulnerar el principio constitucional de probidad pública. Junto con eso, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes.

La decisión del Juzgado se conoce luego de las declaraciones de Juan Luis Castro en relación a los hechos ocurridos en los últimos días, donde aseguró que fue Paulina Vodanovic la que ordenó el retiro de los permisos de Órdenes y Espinoza.

“Estaba a mi lado Paulina Vodanovic, quien me dice que acaban de alterar el orden de votación y se va a empezar por el último. Que se tiene que votar el endeudamiento fiscal y que hay problemas de quórum suficientes, qué sé yo. Entonces (Paulina) me dijo que habló con el coordinador administrativo de la bancada, Javier Sánchez, para que vea esto y tendríamos que revocar los permisos de los que están afuera“, señaló a La Tercera.

A raíz de esto es que el abogado querellante, Raimundo Palamara, quien representa a la Fundación Fuerza Ciudadana, confirmó a Meganoticias que “solicitaré que la senadora Vodanovic se le cite en calidad de imputada a raíz de estas declaraciones“.