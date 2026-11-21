La detención se concretó este viernes en medio de un operativo protagonizado por las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional de México.

En las últimas horas, desde México confirmaron la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, un narcotraficante que figuraba entre los diez más buscados por el FBI.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México detalló que la detención se concretó este viernes 20 de noviembre en Guasave, estado de Sinaloa, en medio de un operativo protagonizado por las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional.

Junto a Meza también fueron detenidos dos integrantes de su organización criminal. Se trata de Germán N, alias Serafín, y José N, identificado como el operador financiero.

El Chapo Isidro era un reconocido narcotraficante por el cual las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información para lograr localizarlo.

Era el líder de la organización criminal llamada Los Mazatlecos, con base en Guasave. En 2013, según consignó CNN, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió que formaba parte de “una guerra territorial extremadamente violenta” contra el Cartel de Sinaloa, la que era dirigida por Joaquín El Chapo Guzmán.

El FBI describía a Meza como el presunto responsable de la posesión, distribución e importación a Estados Unidos de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana.