La IA no es la estrategia

La gobernanza de la IA es, antes que nada, una discusión sobre el poder, el discernimiento y la responsabilidad de decidir qué tipo de organización queremos llegar a ser, y eso requiere visión y autoridad para gestionar acciones y decisiones.

La IA se entrelaza con la gestión empresarial a una velocidad que no deja tregua para observar, reflexionare y decidir. Nuevas herramientas, procesos automatizados, rapidez y eficiencia están redefiniendo el hacer y la creación de valor. Pero mientras las empresas se preguntan cómo incorporar más IA, hay una pregunta mucho más incómoda que comienza a quedar atrás. ¿Quién está decidiendo qué empresa queremos construir con ella?

Esta fue una de las tantas reflexiones que surgieron de la Mesa Redonda PROhumana sobre Gobernanza de la IA, a la que se sumó otra: la madurez tecnológica de una organización no garantiza su madurez para comprender y conducir las consecuencias de esa transformación. Porque incorporar IA a las organizaciones no significa necesariamente estar conduciendo su aporte a la transformación, ni garantiza que se estén tomando las mejores decisiones sobre su futuro.

Es así que la gobernanza de la IA es, antes que nada, una discusión sobre el poder, el discernimiento y la responsabilidad de decidir qué tipo de organización queremos llegar a ser, y eso requiere visión y autoridad para gestionar acciones y decisiones.

Hasta ahora, buena parte de los esfuerzos de gobernanza se han concentrado en proteger datos, gestionar riesgos, establecer políticas, garantizar seguridad y definir límites para el uso de estas tecnologías. Todos desafíos necesarios, pero insuficientes frente a la profundidad de lo que está ocurriendo. Una cosa es gobernar la tecnología y otra muy distinta es gobernar la mutación que produce.

La IA no solo está cambiando la manera de ejecutar tareas. Está comenzando a modificar la lógica económica de los negocios, las capacidades que necesitan las personas, las formas de tomar decisiones y los criterios mediante los cuales las organizaciones definen qué es valioso. Y cuando eso ocurre, la gobernanza deja de ser una responsabilidad exclusivamente tecnológica para convertirse en una cuestión de liderazgo, poder y responsabilidad empresarial.

Aquí surge una tensión que merece ser enfrentada: ¿están los gerentes generales y directorios conduciendo esta transformación o están dejando que las decisiones tecnológicas terminen definiendo el futuro de sus organizaciones? Una empresa puede automatizar procesos, reducir costos y multiplicar su productividad sin necesariamente estar creando más valor. Porque la eficiencia, cuando se transforma en un fin en sí misma, corre el riesgo de alejarnos del propósito que debería orientar las decisiones.

La IA no es la estrategia. Es un catalizador extraordinariamente poderoso para acelerarla. Pero acelerar sin claridad respecto del destino también puede significar avanzar más rápido en la dirección equivocada. Hoy las empresas pueden avanzar aceleradamente en herramientas, datos y automatización, mientras todavía están construyendo respuestas sobre sus impactos en las personas, la cultura, el trabajo y las responsabilidades del liderazgo.

Y aquí aparece otra pregunta que el mundo empresarial no puede seguir postergando: ¿estamos gobernando aquello que queremos transformar o simplemente reaccionando a lo que la tecnología ya transformó? Porque cuando los criterios, límites y responsabilidades se definen después de que aparecen las consecuencias, parte de nuestra capacidad de elegir ya se ha perdido. Este desafío exige mucho más que nuevas políticas o comités especializados. Requiere que la gobernanza de la IA llegue al corazón del gobierno corporativo, donde se define la estrategia, se toman decisiones sobre el futuro del negocio y se asume la responsabilidad por sus impactos.

Pero gobernar tampoco puede significar únicamente restringir. Necesitamos empresas capaces de gestionar riesgos sin inhibir la creatividad, promover la innovación sin renunciar al criterio y desarrollar capacidades humanas al mismo tiempo que amplían sus capacidades tecnológicas.

Quizás el mayor riesgo empresarial no sea que la IA avance más rápido de lo que podemos controlar. Quizás sea que las empresas transformen profundamente su manera de operar, decidir y crear valor sin haber definido conscientemente qué quieren preservar, qué están dispuestas a cambiar y qué consecuencias están preparadas para asumir.

Porque gobernar la IA no consiste solamente en establecer límites a lo que las máquinas pueden hacer. Consiste en asumir, desde el liderazgo empresarial, la responsabilidad de decidir qué tipo de empresa estamos construyendo, antes de que esa decisión termine siendo tomada por la propia transformación tecnológica.