Oposición oficia a Interior por estatus migratorio de narcos extranjeros que vieron reducidas sus condenas

Entre los casos individualizados se encuentran personas condenadas por el ingreso y traslado de importantes cantidades de droga, incluyendo un ciudadano colombiano detenido con 52 kilos de pasta base, un ciudadano boliviano vinculado al traslado de más de una tonelada de droga y un ciudadano venezolano detenido con 32,7 kilos de ketamina.

AGENCIA UNO

Los diputados Juan Santana (PS), Consuelo Veloso (FA), César Valenzuela (PS) y Marcos Barraza (PC) oficiaron al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para solicitar información sobre la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros condenados por delitos de narcotráfico que durante 2026 obtuvieron reducciones de sus condenas mediante decretos del Ministerio de Justicia.

La solicitud surge luego de la investigación publicada por Interferencia, que revisó 150 decretos de reducción de penas y estableció que al menos 115 beneficiaron a personas condenadas por delitos relacionados con la Ley de Drogas. Los parlamentarios buscan determinar cuántas de estas personas tenían órdenes de expulsión vigentes al momento de recuperar anticipadamente su libertad, cuántas fueron efectivamente expulsadas y cuántas permanecen actualmente en Chile.

El diputado Juan Santana (PS), sostuvo “queremos saber, a través de este oficio, y la pregunta hacia el gobierno es muy sencilla, si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones por parte del Ministerio del Interior a través del Servicio Nacional de Migraciones”.

“Estamos hablando de un gobierno que llegó al poder, llegó a este periodo anunciando medidas en materia de seguridad y lo único que hemos conocido durante estos siete meses es que esas cifras no solamente no han cambiado, sino que además se presentaron decretos que redujeron la condena de personas involucradas en abusos sexuales contra menores de edad. Estamos hablando de autores de crímenes de lesa humanidad que están en la cárcel de Punta Peuco y estamos hablando ahora que hemos conocido también de personas que fueron condenadas por tráfico de drogas”, precisó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Marcos Barraza (PC), dijo que “se tiene que conocer cuál fue el tratamiento que le dio el gobierno a la situación migratoria de estos narcotraficantes. ¿Los expulsó del país? ¿Están deambulando por las calles de Chile? ¿Siguen cometiendo delitos? Esa información es crucial para establecer responsabilidades políticas y para que no vuelvan a ocurrir espantos de estas características”.

El diputado César Valenzuela (PS), señaló que “es importante señalar que este gobierno hizo gárgaras durante mucho tiempo en campaña con el tema de la delincuencia, con el tema de la migración irregular y el resultado es que el gobierno hoy día está rebajando la condena a los migrantes irregulares que además cometieron delitos graves como el tráfico de drogas, municiones del estilo, estamos hablando de granadas. Esos son el tipo de delincuentes que está rebajando la condena este gobierno”.

Entre los casos individualizados se encuentran personas condenadas por el ingreso y traslado de importantes cantidades de droga, incluyendo un ciudadano colombiano detenido con 52 kilos de pasta base, un ciudadano boliviano vinculado al traslado de más de una tonelada de droga y un ciudadano venezolano detenido con 32,7 kilos de ketamina.

También se solicita información sobre tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación en La Serena, quienes, según la investigación, habrían obtenido rebajas de condena y posteriormente recuperado su libertad.