Gobierno anuncia acuerdo con camioneros de San Antonio tras paro de más de una semana

El fin de la movilización se da ad portas del inicio del servicio Cherry Express a Asia.

AGENCIA UNO

Manuel Millones, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, anunció que alcanzó un acuerdo con los camioneros de San Antonio, los cuales llevan a cabo una paralización que mantiene bloqueados los acceso a los almacenes extraportuarios.

Millones informó que se acordó con los camioneros un reajuste de 8% sobre el transporte de carga, además de poder postular como oferentes a los contratos que las compañías mantienen con otros transportistas de la provincia.

Junto con ello, se determinó que el mecanismo de reajustabilidad de las tarifas se establezca en función del polinomio ICT diésel, el que es elaborado diariamente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según precisó el delegado presidencial, “tres grandes aspiraciones están resueltas”, que también detalló que se sumará un crédito especial, que va desde las 2.000 hasta las 14.000 UF, destinado a pequeños transportistas y empresas Pyme, a través de Corfo.

Manuel Millones indicó que, junto a la empresa Portorex, se realizará un enrolamiento de los camiones y así impedir el ingreso al Puerto de San Antonio de vehículos no registrados.

Por su parte, el mundo exportador representado por Frutas de Chile, destacó el acuerdo, aseverando que “este es un paso muy importante para nuestra industria, especialmente en un período clave para las exportaciones de fruta chilena. Esperamos que el depósito que aún se encuentra pendiente pueda sumarse prontamente al acuerdo, resguardando así la continuidad de la cadena logística y el cumplimiento de nuestros compromisos con los mercados internacionales”.