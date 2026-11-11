Techos solares: el potencial desaprovechado en Chile

Un subsidio a la cuenta de la luz alivia un mes; un techo solar la alivia por veinte años, aumenta la resiliencia energética, reduce emisiones y lo más importante, les da a las familias ahorros económicos y autonomía durante los apagones. Sobre todo, Chile no puede seguir perdiendo la oportunidad de aprovechar un recurso que abunda: el sol.

¿Su casa cumple las condiciones para poner un techo solar? Lo más probable es que sí. ¿Tiene uno? Lo más probable es que no. La razón: menos del 1% de las viviendas de nuestro país cuenta con esta tecnología.

Ese fue el principal hallazgo de nuestro último informe Estado de la Generación Distribuida para el Autoconsumo habitacional en Chile 2026, que midió el avance de los techos solares en todas las regiones y determinó que el 62% de las casas tienen condiciones para instalar paneles, equivalentes a 4.760.000 viviendas, pero solo 32.853 cuentan con un sistema solar.

En el contexto actual, estas cifras merecen más atención que nunca. Desde que se descolgaron las tarifas eléctricas, la cuenta de la luz acumula alzas cercanas al 80%, y en julio volvió a subir: 4,9% en promedio y 16% en Valdivia y Puerto Montt, lo que en la práctica se traduce en una nueva carga financiera para muchos hogares chilenos.

Un sistema solar residencial promedio, de 3,2 kW, genera cerca de 370 kWh al mes¹, cifra que sobrepasa el consumo de una familia promedio (entre 200 y 250 kWh, según la CNE²). Por eso, poner paneles en el techo es lo más cercano a una solución que los proteja del próximo reajuste de la cuenta de la luz.

Los hallazgos de este informe brindan una oportunidad con nombre y dirección. Los resultados identificaron 37 comunas con alto potencial que suman 577.868 viviendas aptas, con una adopción casi nula de esta tecnología, y 17 de ellas concentran el 82% de las casas. Destaca Biobío como la región con mayor potencial solar residencial, que aporta 15 de esas 37 comunas. En Lota hay 12.424 viviendas aptas y la tasa de instalación es de 0,02%. En Alto Biobío y Lonquimay no hay un solo techo solar registrado. Las comunas que durante décadas le dieron carbón al país hoy tienen sol, techos y propietarios, pero casi no tienen paneles.

La experiencia, en tanto, nos demuestra que esa brecha se puede cerrar. En Tocopilla, el programa Casa Solar Social del Gobierno Regional de Antofagasta instaló sistemas pequeños en hogares vulnerables, y hoy el 13,8% de las viviendas tiene paneles, más del triple que Colina. El programa se propuso llegar a 1.500 hogares en cuatro comunas, y los registros muestran 1.510 instalaciones. Colina llegó por la vía privada, con sistemas grandes en hogares que pueden costearlos. Tocopilla demuestra que el Estado puede abrir esa misma puerta a quienes no pueden.

No hace falta inventar instrumentos nuevos: el programa Casa Solar y el subsidio DS 27 del Minvu se pueden orientar a las comunas prioritarias; se puede habilitar financiamiento que reparta el costo en el tiempo, como créditos blandos o pago asociado a la cuenta eléctrica, y los municipios pueden ayudar acercando la información y ofreciendo el acompañamiento técnico. El momento de implementarlo es ahora, con el costo del combustible en montos récords y con el Presupuesto 2027 en discusión en el Congreso.

Un subsidio a la cuenta de la luz alivia un mes; un techo solar la alivia por veinte años, aumenta la resiliencia energética, reduce emisiones y lo más importante, les da a las familias ahorros económicos y autonomía durante los apagones. Sobre todo, Chile no puede seguir perdiendo la oportunidad de aprovechar un recurso que abunda: el sol.