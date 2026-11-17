La madrugada del pasado viernes, el papá de Pavez chocó contra una carreta en Lampa, en la cual iban una pareja con su hija menore de edad.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, podría verse salpicado en la investigación contra su padre, Máximo Pavez Cerda, quien protagonizó un choque en la comuna de Lampa, siendo sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

Según antecedentes a los que accedió 24 Horas, el auto que conducía el imputado está a nombre de la autoridad de Gobierno. Por lo mismo, en caso de que así lo deciden las víctimas, podrían iniciar acciones legales en su contra.

Los abogados querellantes en el caso explicaron que los daños que pueda ocasionar un auto, son responsabilidad del propietario. Ante esto, se podría abrir una nueva arista en la indagatoria.

El padre del subsecretario Pavez quedó en prisión preventiva, medida cautelar que deberá cumplir durante los 120 días que dura la investigación en el anexo Capitán Yaber. El tribunal dio a conocer la decisión tras formalizarlo por el delito de conducción en estado de ebriedad con lesiones graves gravísimas y graves.

De las tres víctimas que iban en la carreta que colisionó Pavez Cerda, uno de ellos, Felipe Lucero, se encuentra en riesgo vital luego de que sufriera un derrame cerebral, además de distintas fracturas en varias partes de su cuerpo como costillas y uno de sus hombros.