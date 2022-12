Destacada astrónoma y divulgadora científica Teresa Paneque es nombrada “Amiga de UNICEF”

16 de Diciembre de 2022

Esto gracias a su trabajo en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y compromiso con la inclusión de las niñas en las ciencias.

Compartir

Por su apoyo y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente, por su compromiso con la inclusión de las niñas en las ciencias, UNICEF nombró “Amiga de UNICEF” a la destacada astrónoma y divulgadora científica Teresa Paneque Carreño en una ceremonia realizada en el Museo Interactivo Mirador (MiM).

El Representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos, explicó que se decidió nombrar a Teresa Paneque como “Amiga de UNICEF” “porque con su voz y con su ejemplo es capaz de llegar a muchas niñas y adolescentes que ven en ella un referente y una inspiración para cumplir sus sueños en un campo donde hay pocas mujeres. Desde que era una niña ha buscado formas para compartir sus conocimientos y abrir espacios para que las niñas y niños puedan desarrollar sus talentos y capacidades”.

En tanto, Teresa Paneque sostuvo que ser nombrada “Amiga de UNICEF” es “muy significativo para mí porque puedo aportar desde mi rol como científica, como comunicadora científica a la labor que realiza en Chile”.

Agregó que “siempre he apoyado las diferentes actividades que realiza UNICEF. He visto la importancia que le da UNICEF a las ciencias, a la integración de más mujeres en ciencias, a problemáticas como el cambio climático y crisis climática, la migración, que son temas muy cercanos a mi corazón. Me siento profundamente honrada y agradecida de compartir este momento con mi familia, con mis cercanos y en mi país”.

La ceremonia se realizó en el Túnel Universo, pabellón astronómico, del Museo Interactivo Mirador (MiM), junto a un grupo de niñas y adolescentes de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas (AMUJI) y de alumnos y alumnas de la escuela Israel.

“Es un gran honor que Teresa esté en el Túnel Universo del MIM, que tiene como objetivo poder entregarle a la población un conocimiento que caracteriza tanto a Chile, desde donde estamos observando y comprendiendo en Universo. Y qué importante que eso podamos comunicarlo bien y que sea justo a través del uso positivo de las redes sociales, que podamos inundarlas con contenido, como lo hace Teresa; entonces este es reconocimiento de UNICEF a su trabajo es muy importante para ella y también para los desafíos de la divulgación en ciencia”, dijo Enrique Rivera, director ejecutivo del MIM.

Las “Amigos o Amigas de UNICEF” son personas destacadas en su ámbito profesional que comparten el compromiso de apoyar el trabajo de promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Colaboran en la visibilización de los obstáculos que les impiden la plena realización de sus derechos y están atentos a escuchar sus opiniones y generar espacios para que estas sean escuchadas y tomadas en cuenta.

De esta manera Teresa Paneque se suma al trabajo que realizan los embajadores Iván Zamorano, Benjamín Vicuña y 31 Minutos en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Sobre Teresa Paneque

Teresa Paneque es astrónoma y Magíster en Astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra realizando su Doctorado en Astronomía en el Observatorio Europeo Austral, en Alemania, bajo el programa de la Escuela de Investigación Max Planck (IMPRS), y la Universidad de Leiden, Holanda. Su investigación se centra en el estudio de la distribución de moléculas en los entornos de formación planetaria.

Es divulgadora científica ampliamente reconocida y con cerca de 1 millón de seguidores en distintas redes sociales. Es también autora de la saga de libros para jóvenes “El Universo según Carlota”, el podcast “El Universo según Tere Paneque”, junto a radio Cooperativa.

La labor de divulgación científica se materializa en el trabajo que realiza diariamente en sus redes sociales, el que comenzó en el año 2019 cuando su papá –también científico- le recomendó usar el hashtag #TereTeExplica en Twitter para dar a conocer de una manera didáctica diferentes fenómenos de la astronomía. Solo 3 años después, Tere ha logrado cautivar a miles de adolescentes y hoy cuenta con más de 900 mil seguidores en redes sociales.

Fue reconocida como “Mujer Bacana” sub-30 en el año 2020 por la organización “Mujeres Bacanas” y el Programa para la Autoestima de Dove. En tanto que la revista Sábado, de El Mercurio, la premió como una de las 100 mujeres líder de Chile en 2021.