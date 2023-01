Senador Ossandón y asalto que sufrió en bencinera: “Me dijeron que no los podían detener inmediatamente”

16 de Enero de 2023

El legislador de RN entregó detalles sobre el robo que sufrió en Puente Alto, el que tiene a dos personas detenidas.

Compartir

El senador Manuel José Ossandón (RN) entregó detalles sobre el asalto que sufrió hace unas semanas en Puente Alto, el que durante el domingo vivió un nuevo capítulo con la captura de dos sospechosos.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre pasado en un servicentro ubicado en pleno centro de la comuna del sector suroriente de la Región Metropolitana. De acuerdo a las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, los delincuentes aprovecharon una distracción del parlamentario para sustraer algunos objetos que tenía al interior de su automóvil.

Entre los elementos robados se encontraban un computador y una mochila. Tras el asalto, los individuos escaparon en otro vehículo.

Durante este fin de semana la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que tras una serie de diligencias lograron identificar y capturar a los involucrados en el delito.

Andrés Alvarado, comisario de la Brigada de Robos Metropolitana Sur, detalló que “diversas evidencias como cámaras de seguridad, empadronamiento y testimonio de testigos. Éstas permitieron la identificación de los autores del delitos y la identificación del vehículo utilizado para el mismo”

“No solo se logró determinar la autoría de estos sujetos en el hecho, sino que además se pudo acreditar otros hechos bajo el mismo modus operandi. No se puede descartar su participación en otros hechos en servicentros de Puente Alto”, agregó el funcionario policial.

#CHVNoticias | Detienen a asaltantes de senador Manuel Ossandón: Sujetos robaron sus pertenencias en un servicentro



📺 PlutoTV https://t.co/b6dNMbatx1

👉 En vivo https://t.co/JkS0RTKOFj

📡 Señal YouTube https://t.co/4Vrg4Kx21n pic.twitter.com/AeomjIUax0 — CHV Noticias (@CHVNoticias) January 15, 2023

El relato del senador Ossandón

El senador Ossandón explicó que el robo lo sufrió en medio de sus actividades rutinarias, en una bomba de bencina donde es cliente habitual y siempre carga combustible para su vehículo.

“Lo hago a eso de las 06:00 AM, siempre en la misma bomba, muy cerca del centro de Puente Alto. Siempre tengo la misma dinámica. Esa mañana saqué el celular y mis llaves y escondí la mochila con mi computador y mis cosas bajo el asiento de copiloto“, narró el congresista a Las Últimas Noticias.

El legislador RN contó que “cuando estoy echando bencina llega un tipo que era drogadicto, angustiado, como con los ojos desorbitados pidiendo que lo ayuda. En eso, el otro tipo abrió la puerta y me sacó las cosas“.

“Esto es tan vergonzoso que estos gallos robaban todo el día en dos bombas, era su trabajo, todo el mundo sabía. Como a mí me conocen y me tienen cariño en Puente Alto, me llamaron porque una señora tenía cámaras donde salía el auto (que se trasladaba la banda), que fue fácil de identificar porque tenía un choque”, agregó.

El senador comentó que dio cuenta del caso a la PDI, añadiendo que desde la policía civil le dijeron que “no los podían detener inmediatamente porque si no salían libres fácilmente. Qué locura, había que dejarlos trabajar un poco más para poder dejarlos adentro“.

“No lamento las cosas materiales, solo mi mochila que era un regalo familiar que tenía hace mucho tiempo“, complementó.