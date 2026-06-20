Ministra Wulf aclara que niños haitianos encontrados por municipios “no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme”

El preinforme con las identidades de los niños que la Contraloría no pudo ubicar está en manos de la PDI, que lidera la búsqueda.

Luego de los reportes que han dado los municipios de Estación Central, Graneros y Romeral sobre el hallazgo de niños haitianos que presuntamente estaban inubicables, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (Partido Republicano), aclaró que no necesariamente corresponden a los 64 que la Policía de Investigaciones está buscando.

Tal como había adelantado EL DÍNAMO el viernes, no existe total certeza de que los niños encontrados por los municipios correspondan a los 64 que la Contraloría no pudo ubicar tras detectar opacidades en su ingreso al país, que podrían haber derivado en la vulneración de sus derechos. Lo anterior, porque el listado completo de los niños fue traspasado oficialmente de la Contraloría a la PDI, por ende el Mideso no tiene claridad de qué información es la que manejan los municipios.

“Ayer tuvimos un primer avance importante. La PDI logró identificar a 33 de los 64 niños haitianos y adolescentes contenidos en el preinforme de Contraloría quienes efectivamente están con sus familias. Hoy nuestra prioridad es ubicar a los restantes”, dijo la ministra Wulf, según recogió Emol.

La secretaria de Estado, que lidera la fuerza de tarea para agilizar el traspaso de información a la PDI, reconoció que si bien “hemos visto el compromiso de algunos municipios que desde las oficinas locales de la niñez han identificado a algunos niños en sus comunas esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme (de Contraloría)“.

Estos hallazgos, explicó, “responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares, para verificar que se encuentren bien, dadas las diferentes alertas que se han generado por las investigaciones que están en curso”.