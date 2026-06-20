Hasta -4°C: heladas se avecinan a seis regiones de la zona centro sur

El fenómeno se extenderá entre la madrugada del lunes 22 y la mañana del martes 23 de junio.

En seis regiones de la zona centro sur del país caerán heladas a partir de la próxima semana. Así lo confirmó este sábado la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo con el organismo público dedicado al estudio meteorológico, una condición sinóptica de altas presiones facilitará que las temperaturas se ubiquen debajo de los 0°C entre la madrugada del lunes 22 y la mañana del martes 23 de junio.

Además de las heladas, hay probabilidad de que se forme escarcha, acotó el ente meteorológico. Entre las regiones que experimentarán este fenómeno está Valparaíso, la Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En la cordillera de la Costa y el valle de las regiones antes mencionadas se espera que las heladas oscilen entre -1 a -3°C. En la precordillera de esas regiones, la temperatura podría descender hasta -4°C.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Riesgo ante Desastres (Senapred) recomienda que ante este fenómeno meteorológico las personas vistan adecuadamente, “por capas y ropas de abrigo”, utilicen calzado cerrado y mantengan su cuello, manos y cabeza protegidos.

Adicionalmente, el ente gubernamental sugiere consumir alimentos altos en calorías (como frutos secos) y frutas ricas en vitamina C además de beber líquidos calientes para mantener la temperatura corporal. También se insta a evitar cambios bruscos de temperatura y a evitar que niños, personas mayores o con enfermedades crónicas se expongan al frío.