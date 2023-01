Tribunal decreta prisión preventiva de carabineros por cohecho y tráfico de bombas lacrimógenas

25 de Enero de 2023

Mientras uno de los uniformados recibía pago por la venta de cigarros y fuegos artificiales, el otro quiso vender bombas lacrimógenas.

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión prisión preventiva a dos funcionarios de Carabineros: el cabo primero D.E.U.M., imputado por cohecho reiterado, infracción a los deberes del cargo y uso de documentación pública falsa; y el cabo primero R.E.M.C., por tráfico de bombas lacrimógenas y tenencia ilegal de municiones.

En tanto, el tercer detenido, F.A.R.O., fue imputado como autor del delito de tenencia ilegal de municiones, quedando con las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados en la causa.

Los ilícitos fueron perpetrados desde marzo del año pasado, en diversas comunas de la Región Metropolitana.

Según el ente persecutor, el 10 de marzo de 2022, en la comuna de Estación Central, el cabo primero de Carabineros D.E.U.M. fiscalizó un vehículo particular, cuyo chofer no portaba la licencia de conducir respectiva, a quien no le cursó el parte tras el pago de $100 mil.

En dicho contexto, D.E.U.M. le consultó al conductor infractor a qué se dedicaba, respondiéndole este que comercializaba fuegos artificiales y cigarrillos de manera ilegal. Entonces, el carabinero le dijo que “estaba corto de dinero” y le ofreció presentarle a un comerciante que podía comprarle los cigarrillos, acordando el pago a cambio de $50.000 por cada caja de cigarros que lograra vender a dicho cliente.

Tras acordar con el comerciante la compra de los productos ilegales, comenzó a recibir su “comisión” en su cuenta bancaria. Junto con ello, realizó labores de vigilancia en una patrulla en una discoteca en Quinta Normal, previo pago.

En el caso del cabo primero R.E.M.C., de la dotación de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, el Ministerio Público sostuvo que, el 12 de septiembre de 2022, se contactó telefónicamente con un tercero, a quien ofreció venderle una bomba lacrimógena. Contacto que retomó el 18 de octubre del año pasado, para acordar los detalles de la entrega del artefacto.

Luego de un allanamiento en el domicilio del uniformado, se encontró una granada lacrimógena de mano y 13 cartuchos balísticos de diversos calibres.

En tanto, en el allanamiento practicado al domicilio del tercer imputado, F.A.R.O., ubicado en el pasaje Francisco Coloane de la comuna de Maipú, la policía lo sorprendió en posesión de 109 cartuchos balísticos de diversos calibres.