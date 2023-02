Increíble: de nuevo atacaron a la pareja de argentinos que fue golpeada en Viña del Mar

23 de Febrero de 2023

El periodista y su esposa han vivido una pesadilla en medio de sus vacaciones por Chile.

Compartir

“Siempre he venido de vacaciones a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace tres años que es otra cosa, no hay respeto por los Carabineros y hay mucha inseguridad”. Ese fue uno de los descargos que realizó el argentino Ariel Mansilla luego de un violento ataque que protagonizaron, al menos, seis delincuentes en las afueras del concurrido Mall Marina Arauco de Viña del Mar.

Después de robar en la tienda Ripley el 14 de febrero, el grupo de asaltantes cruzó la calle e intentó robarles sus pertenencias al periodista trasandino y su esposa a punta de puñetazos y patadas antes de huir sin mayor éxito.

Días después, el reportero relató que nuevamente fue víctima de la delincuencia en la Ciudad Jardín cuando comenzaban su viaje hacia la Región Metropolitana para continuar con su aventura al otro lado de la cordillera.

“Salimos del hotel Sheraton rumbo a Santiago. Hicimos 50 metros, en un semáforo nos detenemos y vemos que nos rodea gente. Seguimos el viaje sin sospechar nada y mi esposa me dice ‘siento un ruido’. Miro por el espejo y tenía una llanta desinflada. Se me vino el mundo abajo, porque me acordé de lo que me había dicho el gerente del hotel sobre los robos de autos“, relató.

“Aparece un tipo y me dice ‘yo le ayudo, yo le ayudo’. Y me acordé de lo que me habían contado, que te hacen eso para robarte. Entonces le digo a mi esposa ‘escapemos’, porque ya estábamos preparados para una cosa así. Así que doblamos en U, mientras los que estaban ahí nos puteaban y nos metimos en una estación de servicio que había ahí”, agregó en el Show del Lagarto de Youtube.

“Los chicos que estaban ahí me dicen que nos van a robar. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra, pero los de la bencinera llamaron a Carabineros. Mientras tanto el tipo seguía ahí hablando por teléfono y nos señalaba. Yo lo miraba a ver si tenía un arma… En dos minutos llegaron los carabineros y los tipos se fueron. Y yo estaba ahí, cambiando la rueda y le digo a mi esposa ‘nos vamos’. ¿Adónde? A Córdoba”, cerró.

Su viaje a Chile terminó con una escolta policial por algunos kilómetros y su traslado a la capital sólo quedó en el itinerario. Se devolvieron a su ciudad.