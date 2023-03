VIDEO – “Está horrible”: la tiktoker mexicana que lanzó duras críticas contra Santiago y Valparaíso

7 de Marzo de 2023

Jeniffer Rioja criticó las condiciones en las que se encuentran los edificios de ambas ciudades chilenas, especialmente por los rayados y grafitis.

Jeniffer Rioja, una tiktoker mexicana que recorrió distintos puntos de Chile, generó múltiples reacciones al criticar duramente las condiciones en las que se encontraban las ciudades de Santiago y Valparaíso.

A través de sus videos, la visitante mostró algunos registros de edificios patrimoniales ubicados en el centro de la capital, los que a pesar de su belleza arquitectónica se encontraban completamente rayados.

“Hemos visto un montón de restaurantes peruanos, y es como Ok, pero dónde está la comida de Chile’. Las calles están sucias, están vacías, y hay mucha gente que vive en la calle, y esto es complicado cuando vamos a visitar un lugar, sobre todo como mujeres, no nos sentimos segura”, señaló Rioja en uno de sus comentarios.

La turista también consideró que Santiago era “caro” y que en cuanto a la comida “inclusive Perú tenía muchas más opciones”.

Los dardos contra Valparaíso

La tiktoker mexicana dejó Santiago y llegó hasta Valparaíso, en donde encontró defectos similares a los hallados en la capital, especialmente con los edificios rayados y con grafitis.

“Cuando nos dijeron que Santiago no es Chile, que Chile es hermoso, que sólo tenemos mala suerte y es más bonito Valparaíso”, señaló en su publicación, en donde se escuchó un “está horrible”.

Jenniffer Rioja respondió a los usuarios que cuestionaron su opinión, explicando que “no vine de vacaciones. Estamos viajando mi esposa chilena y yo durante seis meses por Latinoamérica, como locales y voluntariado”.

“A mí no me gustan este tipo de lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión y arte. Para mí, no es, pero no es que esté en contra de los murales bien hechos y los colores”, detalló.

Pese a su decepción y en su defensa ante los reclamos de los chilenos, la mexicana aseguró que sí pudo ver “lugares bonitos” en el territorio nacional.