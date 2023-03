Usaban papas: cae banda delictual que robaba a turistas extranjeros durante las vacaciones

9 de Marzo de 2023

Tres sujetos fueron detenidos por varios delitos cometidos en Viña del Mar y Valparaíso. Su particular método los hizo apoderarse de $52 millones en especies durante el verano.

Compartir

La Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso detuvo a una banda de tres delincuentes que se especializaban en robar a turistas, especialmente extranjeros, que llegaron a la zona durante el último periodo de vacaciones.

Según la información policial, los tres sujetos conformaban una organización que tenía como método lanzar papas a las calles con elementos cortopunzantes en su interior con la finalidad de desinflar los neumáticos de las potenciales víctimas del robo. Tras esta maniobra, fingían ayudar a los afectados para luego amedrentarlos y sustraer sus pertenencias.

“Se realizó un trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, logrando individualizar a tres integrantes de una banda delictual que cometía robos a turistas extranjeros en Viña del Mar utilizando la modalidad del ‘pinchazo'”, aseguró el subprefecto Pablo Cuadra.

“Se ubicaron los vehículos en que se movilizaban efectuando su control de identidad donde se encontró una radio inhibidora de señal y elementos artesanales para desinflar neumáticos. Además, no pudieron acreditar la procedencia de especies y vestimenta (cámaras, relojes de lujo, lentes de sol, equipos médicos, celulares y armas)”, agregó el detective.

Un ruso y un estadounidense entre los afectados

Luego de los allanamientos en los domicilios de los aprehendidos, la PDI avaluó en 52 millones de pesos las especies que tenían en su poder.

Según contó el subprefecto Cuadra, un turista estadounidense y otro ruso fueron entrevistados luego del hallazgo de los objetos. Los detenidos en Viña del Mar son tres chilenos mayores de edad que tienen antecedentes penales.

El 23 de febrero, un periodista argentino relató cómo un grupo de personas pinchó su neumático e intentó robarle sin éxito para su suerte.

“Aparece un tipo y me dice ‘yo le ayudo, yo le ayudo’. Y me acordé de lo que me habían contado, que te hacen eso para robarte. Entonces le digo a mi esposa ‘escapemos’, porque ya estábamos preparados para una cosa así. Así que doblamos en U, mientras los que estaban ahí nos puteaban y nos metimos en una estación de servicio que había ahí… Los chicos que estaban ahí me dicen que nos van a robar. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra, pero los de la bencinera llamaron a Carabineros”, narró Ariel Mansilla.