De la Fundación Luksic al gabinete: los últimos pasos de Jaime Pizarro antes de asumir en Deportes

10 de Marzo de 2023

La leyenda de Colo Colo vuelve a la política para reemplazar a Alexandra Benado.

Las últimas apariciones públicas de Jaime Pizarro habían sido en el Estadio Monumental. Leyenda de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores de América en 1991, seleccionado nacional y padre del volante Vicente Pizarro, el ex mediocampista apareció en La Moneda para el cambio de gabinete y regresa a la actividad política como nuevo ministro del Deporte en lugar de Alexandra Benado.

Sus inicios en la política se remontan al 2007, cuando la ex presidenta Michelle Bachelet lo designó como subsecretario del Deporte. Como aún no estaba creado el ministerio, el ex futbolista y entrenador asumió un rol similar al que ahora deberá administrar como secretario de Estado.

Su principal objetivo al tomar la cartera fue sanear una oficina que arrastraba problemas de corrupción cuando se denominaba Chiledeportes. Pizarro estuvo hasta 2009 en el cargo donde pudo aportar en el desarrollo de la red de estadios Bicentenarios y la llegada del Rally Dakar a territorio nacional en un hecho inédito para la carrera.

Las últimas actividades de Jaime Pizarro estuvieron dedicadas al deporte. En 2021 dirigió a Barnechea en el Campeonato Ascenso y el año pasado asumió como director del área de deporte de la Fundación Luksic.

Las últimas tareas de Jaime Pizarro

“Jaime, quien se desempeñó como subsecretario de Deportes, director técnico y gerente deportivo, entre otros, llega a la Fundación con el objetivo de fortalecer esta nueva área, que se basa en la convicción de que el deporte y el desarrollo de talentos deportivos en nuestro país es fundamental y beneficioso para quienes viven en Chile”, fue el anuncio que dio la Fundación Luksic en abril de 2022.

En este organismo, Pizarro trabajó en el programa de escuelas gratuitas de fútbol para niños y niñas denominado “Reyes de Barrio” que busca promover la formación integral desde un ámbito deportivo, a través de sus distintos componentes, como la actividad física, la alimentación saludable y la parentalidad positiva en las familias.