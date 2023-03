Chica Rosadita: quién es Valentina Muñoz, una de las mujeres que postulan para aparecer en billete conmemorativo

mi nombre #ValentinaMuñoz es tt en Chile gracias al odio de la gente. NO SOY TIKTOKER, NO SOY INFLUENCER. soy activista y divulgadora científica.

si no me quieren en el billete, voten por alguien más, pero no hay necesidad de insultarme ni desmerecer mi trabajo. https://t.co/1LrwJW96tG