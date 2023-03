23 de Marzo de 2023

Las mejores apuestas al fútbol online en Chile las encontrarás en las webs con licencia internacional.

Las apuestas al fútbol online están en auge en todo el mundo y Chile no es la excepción. Así, con un mercado cada vez mayor, las ofertas también aumentan. Por esta razón, se hace necesario distinguir los sitios seguros y aquellos que ofrecen las mejores apuestas en el llamado “deporte rey”. Si quieres sacarles el mejor provecho a tus apuestas en este deporte, debes poner en práctica los consejos que te listamos a continuación.

Apuesta en plataformas seguras

No todas las plataformas que ofrecen apuestas online son seguras. Lamentablemente, la red también suele ser escenario de fraudes electrónicos. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es conseguir una casa de apuestas fiable. Afortunadamente, no hay que ser un experto para poner en práctica este consejo. Webs especializadas, como guru apuestas, hacen este trabajo por nosotros y nos ofrecen listas actualizadas de los mejores operadores, que también son los más seguros. A continuación, te mostramos los principales elementos que evalúan estas plataformas para elaborar sus recomendaciones.

Licencia internacional de prestigio

Una licencia de prestigio es lo primero que querrás ver en cualquier operadora, sin importar la parte del mundo en la que te encuentres. Las mismas son expedidas por entidades públicas, previa aprobación de una normativa de seguridad rigurosa. Además, estos mismos organismos se encargan de garantizar el juego limpio y que el pago a los jugadores se haga de forma transparente y lo más rápido posible.

En el caso de Chile, las apuestas online no cuentan con una regulación precisa. Por esta razón, en el país no existen entidades públicas que regulen y licencien a las operadoras, aunque eso no impide las apuestas online. De hecho, Chile es uno de los países sudamericanos donde más se apuesta al fútbol en línea.

Entonces, te estarás preguntando cómo se regulan las casas de apuestas online en nuestro país. Pues lo hacen por medio de licencias internacionales de gran prestigio, como las del Reino Unido, Malta y Curazao. Así que cuando vayas a apostar al fútbol en línea, hazlo solo en operadoras avaladas por alguna de estas licencias.

Variedad de métodos de pago

Otro elemento que se evalúa para la concesión de una licencia internacional, es la oferta de métodos de pago. Cuantas más opciones tenga el usuario para pagar y retirar sus ganancias, mucho mejor. No obstante, todos estos medios de pago deben ser seguros. Entre los métodos que no deben faltar destacan las opciones tradicionales, como las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias. Sin embargo, actualmente los clientes prefieren los monederos digitales, ya que estos garantizan tanto seguridad como inmediatez. Y es que con estos modernos medios se pueden hacer efectivas las transacciones casi instantáneamente. Por supuesto que habrá que esperar que la casa de apuestas procese la solicitud. Entre los monederos digitales más populares destacan PayPal, Skrill y Neteller. Otros métodos que comienzan a ganar terreno en este mundo, son las tarjetas prepago y las criptomonedas.

Cifrado de datos

Ya para blindar completamente una casa de apuestas en línea, se requiere de un software de encriptación de datos. Esto impedirá que los hackers obtengan la información personal y financiera que compartimos con el operador. El protocolo más común es el cifrado SSL, un sello que debe aparecer en el faldón de la web. Es el mismo sistema que utiliza la mayoría de métodos de pago, así que su efectividad está garantizada. No obstante, siempre debes tomar tus propias previsiones, como no compartir con nadie tu clave.

Cuotas competitivas

Pero como lo que estamos buscando son las mejores apuestas al fútbol online, una vez consigamos la plataforma más segura, toca buscar las cuotas que más nos favorezcan. ¿No sabes que son las cuotas? Te lo explicamos.

La cuota es un índice que determina el valor numérico de cada apuesta, lo que permite conocer eventuales ganancias. Así, cuando un club tiene mayores posibilidades de ganar, la cuota será menor. Por ejemplo, ¿qué pasa si la cuota a ganador del Colo-Colo en un partido contra la Universidad de Chile es de 1,30? Pues esto quiere decir que si apuestas al Colo-Colo y este gana, la cantidad que apuestes se multiplicará por 1,30. Entonces, si tu apuesta fue de 10.000 pesos, recibirás 13.000, lo que representa una ganancia de 3000 pesos.

No todas las casas de apuestas pagan las mismas cuotas. Esto se debe a que las operadoras tienen diferentes márgenes de ganancia, lo que puede representar una gran diferencia. De tal manera, que debes buscar la casa de apuestas que mejor pague al resultado al que quieres pronosticar.

Amplia oferta de eventos y apuestas

Otra característica muy apetecida por los apostadores deportivos es la variedad de eventos. En el caso del fútbol, además de la Primera División de Chile, una buena casa de apuestas debe ofrecerte otras opciones. Por supuesto, no hay que descartar ligas de la región de gran importancia, como la argentina, uruguaya y brasileña. Pero un amante del fútbol no se sentirá satisfecho si no tiene la posibilidad de apostar en las cinco grandes ligas de Europa. Nos referimos a: La Liga (España), Premier League (Inglaterra), Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania) y Ligue 1 (Francia). Además, debe contar con las principales competiciones, tanto de clubes como de selecciones. Es el caso de la Copa Libertadores y la Champions League para los clubes. Mientras que, en lo referente a las selecciones, no pueden faltar la Copa América, la Eurocopa y la Copa Mundial.

Pero una buena plataforma también debe ser capaz de ofrecer a sus usuarios las formas más populares de apuestas.

Top 5 de las plataformas con mejores apuestas de fútbol

En cualquiera de estas cinco plataformas puedes encontrar las mejores apuestas en fútbol. Todas reúnen las características que hemos detallado con anterioridad. Veamos:

1. 1xBit

2. Pinnacle

3. 888starz

4. 22bet

5. Rolletto

Definitivamente, las mejores apuestas al fútbol online en Chile las encontrarás en las webs con licencia internacional. Estas no solo son lugares fiables, sino que también ofrecen las mejores ventajas para los apostadores. Solo recuerda apostar con responsabilidad.