¿Habrá nuevos indultos?: la tajante respuesta del ministro Cordero ante solicitudes de presos del estallido social

27 de Marzo de 2023

El titular de Justicia dio por cerrada la aplicación de la medida, señalando que los 13 beneficios entregados por el presidente Boric tenían un "contexto" particular.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno no entregará más indultos a presos del estallido social, dando por cerrado un capítulo que desató una crisis política al interior del oficialismo.

Durante una entrevista a CNN Chile, el secretario de Estado fue consultado sobre el nuevo pedido presentado por un condenado por hechos ocurridos tras el 18-O, el que se encontraba en trámite.

“Esa solicitud ya la resolví, y puedo responder que fue rechazada“, manifestó la autoridad, quien luego argumentó sobre las razones del presidente Gabriel Boric para no entregar el beneficio.

De acuerdo a Cordero, la decisión respondió “a los criterios de política que a mí me indicó el presidente de la República, los indultos asociados al estallido tenían un contexto, un momento y ese contexto y ese momento no es el que está vigente y además de eso yo analicé el resto de los antecedentes en conciencia y no se daba ninguna de las hipótesis excepcionales que permitiría otorgar un indulto al margen de ese criterio político que había definido el presidente”.

Fin de los indultos por el estallido

El titular de Justicia respondió además por las nuevas solicitudes de indultos de presos del estallido social, las que habían quedado en entredicho luego de la controversia generada por los 13 beneficios entregados por La Moneda a inicios de este año.

“Analizaré cada uno de las solicitudes y en el mérito que corresponda, pero el criterio de política pública definido por el mandatario para el contexto del estallido ya no lo permite“, aclaró.

De esta forma, ratificó que el Gobierno no entregará más indultos bajo el criterio exclusivo de ser un preso de la revuelta.