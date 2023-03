Caso Grúas: mediático general de Carabineros es condenado por cohecho y asociación ilícita

28 de Marzo de 2023

Por este caso ya hay 7 ex funcionarios de Carabineros condenados por el pago de sobornos.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó al noveno involucrado en el llamado caso Grúas, el ex jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general en retiro Manuel Valdés Pinochet.

Valdés Pinochet, asiduo protagonista de enlaces televisivos para fechas como Semana Santa o Fiestas Patrias, fue condenado a cinco años en total (3 años y 189 de presidio menor en su grado máximo por cohecho reiterado y 541 días de presidio menor en su grado máximo por asociación ilícita) y a una multa de $ 8 millones, que sería el doble de lo percibido fruto de los sobornos pagados por los dueños del Aparcadero ACN.

La Fiscalía de Pudahuel explicó que el caso Grúas se investiga desde 2018 e involucró a un grupo de entonces funcionarios de Carabineros, quienes se coordinaban con los dueños de ACN, ubicado en San Bernardo, para trasladar a dicho recinto todos los automóviles retirados de circulación, a cambio de un pago en dinero.

Con esta condena, a la fecha existen 7 ex funcionarios de Carabineros, cuatro de ellos (dos ex comisarios, un ex prefecto y al ex jefe de Gabinete de la Secretaría General de Carabineros), condenados en mayo de 2022 por cohecho y asociación Ilícita. En la misma fecha, fue condenado José Williamson Poblete, quien junto a Francisco Cortez Lovera, son los dueños y socios principales de ACN.

En diciembre de 2021, en tanto, fueron condenadas otras tres personas, dos de ellas ex funcionarios de Carabineros, quienes recibieron la pena de 3 años y 1 día por cohecho agravado y 41 días por el delito de asociación ilícita.

En esta causa, solo resta condenar al autor del entramado y socio principal de ACN, Francisco Cortez Lovera, cuyo procedimiento abreviado debería realizarse en los próximos meses.