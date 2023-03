En medio de filas por el permiso de circulación: el debut de la ley que rebaja las multas del TAG

31 de Marzo de 2023

La ley entró en vigencia justo en el plazo límite para realizar los trámites que permiten conseguir el permiso de circulación.

Este viernes entró en vigencia de manera oficial la nueva ley que rebaja hasta en 80% las multas vehiculares vinculadas al no pago de peaje, entre ellos los del sistema TAG, en una jornada que coincidió con el plazo final para el pago del permiso de circulación.

El tramite de renovación se debe realizar con los papeles “limpios” y sin multas. Por lo mismo durante esta mañana se registraron largas filas en las cabinas instaladas en distintos puntos del país, a lo que se sumaron las aglomeraciones en las plantas de revisión técnica.

La nueva ley consiste en una rebaja de 80% de las multas de tránsito asociadas al no pago de telepeajes (TAG) y otorga la opción de pagar el menor monto entre el 20% de las multas o 100 UTM ($6 millones, 245 mil, a la fecha).

Las concesionarias de las autopistas aclararon que la normativa no es un “perdonazo” a los conductores morosos, sino que se trata de un “alivio” para quienes tienen multas generadas por la no cancelación.

Problemas para conseguir la rebaja

La rebaja del TAG hizo que muchos conductores dejaran la renovación de su permiso de circulación para esta jornada. El problema es que varios usuarios reportaron que el beneficio no estaba vigente, por lo que tuvieron dificultades para concretar el trámite.

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), advirtió que aplicación de la rebaja era “imposible” de ejecutarse en el mismo día de vencimiento de los trámites vehiculares.

“Es imposible, a un día de la publicación de esta ley, poder aplicarlo, porque hay que modificar los sistemas informáticos de pago en las municipalidades. Justamente, para evitar arbitrariedades y corrupción, ningún funcionario que recibe el pago de un permiso de circulación puede modificar el monto de pago de manera individual; sino que se deben modificar los sistemas informáticos de tesorería municipal para poder generar esta rebaja en este pago”, explicó la autoridad en declaraciones consignadas por Emol.

La jefa comunal enfatizó que “publicar la ley un día antes de que termine el plazo de pago genera toda esta confusión, esto no es responsabilidad de los municipios, esto se planifica. Nos dieron un día, entonces no es justo (…) una cosa es dictar la ley y la otra es cómo se implementa. Una buena idea mal implementada no sirve”.