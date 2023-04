Familia de joven abatido con una UZI en San Antonio insiste en irregularidades de Carabineros

14 de Abril de 2023

Siete disparos en la cabeza le costaron la vida a David Toro después de atropellar a un efectivo policial en Llolleo.

Este miércoles se realizaron los funerales de David Toro Córdova, el joven de 19 años que murió por acción de Carabineros después de una fiscalización donde atropelló a un funcionario policial en su afán de huir de una fiscalización en Llolleo.

La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de la investigación de este caso que se produjo el fin de semana pasado y que se convirtió en el primero donde un carabinero utiliza una subametralladora UZI después de ser autorizado su uso por la nueva ley.

Frente a estos antecedentes, la familia del conductor abatido ha insistido en que el proceso está marcado por el uso de “fuerza desmedida” de parte del carabinero.

“Mi hijo no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que carabineros usara una UZI contra las personas”, ha comunicado en reiteradas ocasiones el padre del fallecido, Francisco Toro.

Irregularidades de Carabineros

Pero no han sido las únicas reacciones. La familia entregó detalles de cómo murió David Toro después del incidente que dejó herido a un policía por respuesta al requerimiento de Carabineros. “Mi primo era como cualquier persona joven, medio impulsivo quizás, pero no era para matarlo así. Le dispararon siete veces en la cara, tiene un balazo hasta en la boca”, dijo su prima, Angie Córdova durante el velatorio.

Horas después, la familia insiste en las irregularidades de la institución en el operativo. “Queremos conocer qué fue lo que pasó porque a nosotros los testigos nos dicen una cosa y los Carabineros dicen otra. Para nosotros hubo abuso de poder“, argumentaron en declaraciones que reproduce el diario La Estrella de Valparaíso tras el funeral.

“¿Dónde está el funeral narco que dijeron?”, complementaron para desmentir algunas versiones que pedían a la policía vigilar de cerca el sepelio, situación que finalmente se descartó.

El fiscal Fred Silva anunció que en las próximas horas se darán a conocer los resultados de la alcoholemia y las pericias balísticas que pudieron ser recogidas en el lugar que pertenece a la comuna de San Antonio en la Región de Valparaíso.