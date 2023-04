Detienen a involucrado en asalto a Johnny Herrera: joven está haciendo el servicio militar

15 de Abril de 2023

El subprefecto Carlos Cugat detalló que el joven estaba realizando el servicio militar, siendo detenido en el Primer Regimiento de Arica.

Compartir

En agosto del año pasado, el ex futbolista Johnny Herrera fue asaltado por un grupo de cuatro desconocidos en la recta Las Salinas de Viña del Mar, quienes lo intimidaron con armas de fuego y le robaron su camioneta Porsche Cayenne.

Por su parte, radio Biobío indicó que la Brigada Investigadora de Robos de la PDI detuvo a otro de los involucrados en este hecho.

Y es que en el domicilio del detenido se encontraron cartuchos a fogueo y munición de 9 mm, por lo que el Ministerio Público pidió que se decrete la prisión preventiva del individuo de 18 años.

El subprefecto Carlos Cugat detalló que el joven estaba realizando el servicio militar, siendo detenido en el Primer Regimiento de Arica.

En tanto, la fiscal Soledad Torres indicó que el detenido fue formalizado por robo con intimidación.

Johnny Herrera logró recuperar su camioneta en octubre de 2022, cuando se detuvo a otro de los involucrados manejando el vehículo en San Bernardo.

El ahora comentarista de TNT Sports detalló que “se me cruzó un auto, gallos con pistolas. Se bajaron dos, eran como cuatro. Me venían siguiendo. Me quitaron el auto, me apuntaron”.

“Me metí a la Copec y los gallos se metieron atrás mío y me tocó un semáforo rojo y paré, me cruzaron y se bajaron con pistolas”, agregó el ex futbolista, quien en ese momento estaba viajando de Santiago a Viña del Mar.