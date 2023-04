Plan Calle sin Violencia: estas son las medidas que se implementarán en 46 comunas del país

18 de Abril de 2023

Habrá presencia de la policía en sectores conflictivos en horarios con mayor probabilidad de delitos.

En medio del aumento de delitos en el país, el Gobierno anunció las 46 comunas en donde se aplicará el Plan Calle sin Violencia, una medida que busca disminuir los homicidios y delitos violentos.

“Cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a Carabineros de Chile y a las Fuerzas del Orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay Gobierno y oposición, no hay izquierdas y derechas, no hay mayores y jóvenes, estamos en esta cruzada todos unidos”, indicó el presidente Gabriel Boric.

Medidas del Plan Calle sin Violencia

De acuerdo a la Subsecretaría del Interior, el Plan Calle Sin Violencia se enmarca en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, una iniciativa que tiene por objetivo desbaratar organizaciones criminales, disminuyendo su poder de fuego y económico.

Según la autoridad, se creará un grupo de primera respuesta de homicidios, que comenzará en la Región Metropolitana, con el objetivo de tener información de manera ágil, levantando fuentes de información directas y con presencia en el sitio del suceso.

Este equipo de primera respuesta estará a cargo de la Unidad especializada de Crimen Organizado y DIVEST de la Fiscalía Nacional y estará compuesto fiscales, analistas y abogados asistentes.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) dispondrá de un grupo de investigación especializado en el área y en delitos violentos.

Junto a ello, habrá un aumento de fiscalización, donde Carabineros realizará patrullajes para prevenir homicidios y delitos violentos, además de visibilizar mayor presencia policial.

Para ello, habrá además presencia de la policía militarizada en sectores conflictivos, priorizando sectores y horarios con mayor probabilidad de delitos.

De forma paralela, habrá una “fiscalización de infracciones e incivilidades”, por lo que se supervisarán las armas para sacar de circulación las armas ilegales e irregulares.

¿En qué comunas se aplicará el Plan Calle sin Violencia?

Región de Arica: Arica.

Región de Tarapacá: Iquique y Alto Hospicio.

Región de Antofagasta: Antofagasta y Calama.

Región de Atacama: Copiapó.

Región de Coquimbo: Coquimbo, La Serena y Ovalle.

Región de Valparaíso: Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena.

Región Metropolitana: Santiago, La Florida, Quinta Normal, Puente Alto, Pudahuel, La Pintana, Maipú, Cerro Navia, Melipilla, San Miguel, Recoleta, San Bernardo, Independencia, La Granja, Colina, Estación Central, Lo Espejo, El Bosque, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Ramón.

Región de O’Higgins: Rancagua.

Región del Maule: Talca.

Región del Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Concepción, Coronel y Los Ángeles.

Región de La Araucanía: Temuco.

Región de Los Ríos: Valdivia.

Región de Los Lagos: Puerto Montt.

Región de Aysén: Coyhaique.

Región de Magallanes: Punta Arenas.

Es necesario señalar que la elección de estas comunas se realizó tomando en cuenta la cantidad de delitos según las cifras oficiales del Observatorio de Homicidios.