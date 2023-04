Presidente de la CPC en Enade 2023: “Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos”

20 de Abril de 2023

Ricardo Mewes expuso en el Encuentro Nacional de la Empresa, organizado por Icare, en el que participaron autoridades privadas y públicas, entre ellas, el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Icare realizó una nueva versión de su Encuentro Nacional de Empresas (Enade) en ex Casa Piedra, donde participaron el Presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric; la presidenta de Icare, Karen Thal; ministros y otras autoridades publicas y privadas como el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Ricardo Mewes quien mencionó que el encuentro llama a “buscar puntos de encuentro a pesar de las diferencias”.

En su discurso, el edil del gremio empresarial se refirió a la crisis de seguridad que se vive actualmente. “Condenamos con fuerza la situación de violencia, delincuencia y narcotráfico que hoy azota a nuestras ciudades y que tantas víctimas ha dejado. Condenamos también los ataques que día a día siguen sufriendo La Araucanía y Arauco”, expresó.

Aseveró que se necesita el acuerdo de todos los actores para recuperar la seguridad, que es una condición básica para que Chile recupere confianza, paz social, y reimpulse el crecimiento y el desarrollo, pues “que sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos”, afirmó.

Señaló a su vez que es necesario volver a encantar a inversionistas locales y extranjeros, detectar los cuellos de botella que impiden el avance de proyectos y desarrollar medidas que incentiven la inversión.

En esa misma línea declaró que “valoramos la decisión del Comité de Ministros de aprobar el Proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American, lo que da cuenta de que el proyecto contempla altos estándares de sustentabilidad, además del compromiso voluntario de la empresa de ayudar a la descontaminación del aire de la Región Metropolitana. Sin duda, es una señal potente y oportuna”.

Pero para que las inversiones se concreten, además de la seguridad física a la que para Mewes, también es necesario seguridad jurídica, reglas del juego claras, total respeto a las instituciones y que se vayan despejando las incertidumbres.

“La seguridad ciudadana, el crecimiento económico, las reformas tributarias, de pensiones y de salud requieren imperiosamente de un pacto nacional transversal, que usted lidere y en el que participen todos los actores políticos y sociales”, le indicó Mewes al Presidente Boric, indicando a su vez: “Cuente con nosotros; estamos disponibles para avanzar en los acuerdos que nos permitan abordar de manera armónica estos desafíos y llegar a los resultados que sean los mejores para nuestra sociedad”.

Responsabilidad empresarial

Respecto a los últimos casos de comercialización de productos falsos en tiendas establecidas, el presidente de la CPC dijo que es necesario recuperar las confianzas y fortalecer la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación.

“Para no defraudar la confianza, requerimos actuar con responsabilidad. Me disculpan el chilenismo, pero ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o de nuestras decisiones. Por eso, con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores. Y tampoco, que un empresario culpe a los proveedores. En definitiva, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos”, enfatizó.

Nuevo proceso constitucional

En la instancia también se refirió al nuevo proyecto constitucional donde afirmó tener confianza en que esta vez “primará la inclusión, la racionalidad y la sobriedad para redactar un texto equilibrado y que garantice las condiciones para seguir avanzando hacia el desarrollo integral, además de posibilitar un sistema político y electoral que le dé gobernabilidad y estabilidad al manejo del país”.

Agregó que “dialogar con quien no comparte la misma mirada supone una cuota importante de humildad para reconocer que las ideas ajenas pueden ser mejores que las propias y, por lo mismo, requiere también de generosidad para ceder en pos de un objetivo más grande. Pero ¿qué puede ser más importante que nuestro país? No permitamos que la historia nos pase la cuenta por no haber estado a la altura”.