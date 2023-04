Carabineros propone que funerales de alto riesgo se realicen como en pandemia

25 de Abril de 2023

"Lo que hacemos nosotros no es proteger el funeral, sino que no genere más problemas", aseguró el general de Carabineros Enrique Monrás.

El jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general Enrique Monrás, dijo ser de la idea de que los funerales que son calificados de alto riesgo se realicen con la misma modalidad que se empleó durante la pandemia, a fin de ahorrarle inconvenientes a la ciudadanía.

Al día siguiente del funeral que obligó a suspender las clases en algunos colegios de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y de que otro cortejo fúnebre hiciera ingreso sin autorización al estadio Monumental, de Colo Colo, el general Monrás entregó su propuesta para hacer frente a este tipo de eventos que alteran el orden público.

En la oportunidad, y refiriéndose en particular al funeral del hincha colocolino conocido como el “Guatón Carlos”, el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros dejó en claro que “lo que hacemos nosotros no es proteger el funeral, sino que ese funeral no le genere más problemas a la gente y el entorno“.

En ese sentido, el oficial de la policía uniformada recordó que hoy “no hay una medida legal, como la que usábamos en pandemia, que era que la persona salía del Servicio Médico Legal y se iba de inmediato al cementerio“.

Fue tras esa reflexión respecto al desarrollo de los funerales que el general Monrás de Carabineros manifestó que “a lo mejor habría que hacer un trabajo, sentarse a la mesa y ver si esas medidas que se usaron en alguna oportunidad hoy podrían tener algún resultado“.

Hincha de Colo Colo

En la ocasión, el jefe policial reconoció que desconocía si en Colo Colo estaban o no enterados del paso del cortejo fúnebre por el Estadio Monumental, pero aseguró que “Carabineros no estaba avisado ni coordinado“.

Relató además que el grupo “llega al estadio de Colo Colo por la puerta Maratón y, aparentemente, uno de los guardias abre el acceso y permite el ingreso del vehículo, además del ingreso de más 100 personas a la localidad Arica”.

Según la información entregada por Carabineros, en ese lugar se escucharon disparos y fuegos artificiales.

Además, a raíz del control de identidad, se produjo la detención de un sujeto que tenía una orden de aprehensión pendiente.