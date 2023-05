“Tiene como una obsesión”: Evelyn Matthei y Claudio Orrego se enfrentan por la Plaza Italia

3 de Mayo de 2023

El anuncio del cierre de la rotonda en Baquedano motivó el desmentido de la alcaldesa de Providencia.

Compartir

A través del anuncio que realizó el gobernador metropolitano Claudio Orrego se conocieron detalles del cierre de la rotonda de Plaza Italia. Con la finalidad de crear un nuevo eje Alameda-Providencia, la autoridad regional aseguró que ya están designados los diseñadores del plan que busca ser la conexión de “tres pulmones verdes” de la capital para el encuentro de la ciudadanía.

“Se termina la rotonda. Ahí, donde se ha hablado tantos años de una plaza, por fin va a haber una plaza. Un espacio que va a conectar a tres parques emblemáticos de Santiago, como son el Balmaceda, el Forestal y el Bustamante. Se acaba de contratar a Lyon Bosch para que haga el diseño complementario que adecúe la realidad de Baquedano o Plaza Italia”, expresó Orrego.

“Recuperar el alma de Santiago es tarea de todos. Nos reunimos con el Ministerio de Economía, universidades, hoteles y empresas para reafirmar el compromiso de promoción de seguridad, turismo y economía a través del proyecto de la nueva Alameda-Providencia”, complementó el gobernador.

Frente a este anuncio, la alcaldesa Evelyn Matthei desmintió a Orrego y aseguró que no está sellado un acuerdo para comenzar los trabajos en este importante punto de la ciudad.

“Orrego tiene como una obsesión con la plaza”

“Estamos muy muy lejos de llegar a un acuerdo… Hemos conversado muchas veces, pero me sorprendió que él llegara y lo anunciara de forma pública porque el acuerdo no está. No tiene tuición sobre ella, es la Municipalidad de Providencia la que administra este espacio“, sostuvo la jefa comunal.

“El proyecto ha ido mejorando, pero todavía hay muchos aspectos que a nosotros no nos gustan. Nosotros no hemos dado el visto bueno y, por lo tanto, con todo respeto, el gobernador no tiene por qué hacer grandes mesas acá y anunciar cosas para las cuales él no tiene facultades de anuncio. Por favor, no nos vengan a apurar las cosas“, agregó Matthei.

“Tiene como una obsesión con esta plaza. No entiendo la obsesión por partir por acá, porque esto está relativamente bien… Es que es una obsesión la Plaza Italia. Quiere eliminarla cómo dé lugar. Y a lo mejor la terminamos eliminando, pero perdón, esto no puede ser una obsesión porque a él le gusta esto y porque a los arquitectos que hicieron el proyecto le gusta eso. Hay sectores enteros de Alameda que tienen muy rotas las veredas, que no tienen arbolado, no tienen iluminación. ¿Por qué no partir por ahí?“, expresó.